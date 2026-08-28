El PSOE celebra el avance de Ca n’Escandell: 197 viviendas públicas más cerca en Ibiza

El PSOE ha mostrado su satisfacción por el avance del proyecto de Ca n'Escandell, en Ibiza, tras la adjudicación de la redacción del proyecto de edificación y la dirección de obra de la parcela 9, que contempla 197 viviendas públicas destinadas al alquiler asequible. Los socialistas destacan también que las obras de urbanización se encuentran ya en una fase muy avanzada.

La redacción del proyecto se ha adjudicado, según avanzó Diario de Ibiza, al arquitecto italiano Stefano Boeri, autor del edificio Bosque Vertical de Milán, al que el PSOE califica de "prestigioso". Los socialistas consideran que esta adjudicación supone "un nuevo paso" para acercar la construcción de vivienda pública a la ciudad.

El PSOE señala que la adjudicación coincide con el impulso de las obras de urbanización de Ca n'Escandell y sostiene que ambas actuaciones demuestran que el Gobierno de España mantiene su compromiso con Ibiza y continúa trabajando para responder a una de las principales necesidades de la ciudadanía, el acceso a la vivienda.

"Estamos muy satisfechos de ver cómo Ca n'Escandell continúa avanzando. Es una muy buena noticia para Ibiza porque cada paso que se da nos acerca a tener más vivienda asequible a disposición de las familias, los jóvenes y las personas que viven y trabajan en nuestra ciudad", señala Elena López Bonet, secretaria general de la Agrupación Socialista de la ciudad de Ibiza.

"Es importante recordar que este proyecto se puso en marcha gracias a un trabajo institucional que se hizo durante la anterior legislatura progresista y que continúa actualmente. Lo más importante es que aquella apuesta por Ibiza no se ha detenido y que el Ministerio continúa dando pasos para que las viviendas sean una realidad", afirma además López Bonet.

532 viviendas a precio asequible

El proyecto de Ca n'Escandell es, según el PSOE, una de las principales actuaciones de vivienda asequible que se están desarrollando en la isla de Ibiza. En total, está previsto que el ámbito disponga de 532 viviendas, junto con nuevos espacios públicos, un parque y equipamientos.

De las 532 viviendas previstas por el Ministerio en Ca n'Escandell, 362 serán edificadas y gestionadas directamente por la entidad pública Casa 47 mediante un Plan de Alquiler de vivienda asequible, con una inversión total de 100 millones de euros. Para el PSOE, esta adjudicación supone un paso especialmente importante porque permite comenzar a concretar el conjunto del proyecto.

El PSOE destaca también la evolución de las obras de urbanización de Ca n'Escandell, que afectan a una superficie de más de 17 hectáreas e incluyen calles, espacios públicos, un nuevo parque y las infraestructuras necesarias para el desarrollo del nuevo barrio.

Los socialistas consideran que el avance de la urbanización es fundamental para permitir que las diferentes parcelas vayan entrando en sus correspondientes fases de desarrollo residencial. Asimismo, sostienen que la construcción de vivienda asequible requiere una apuesta sostenida en el tiempo y una colaboración efectiva entre administraciones.