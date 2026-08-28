Playas de Ibiza: Los nuevos aparcamientos de Cala d’Hort siguen sin fecha de apertura con el verano en su recta final

El Ayuntamiento de Sant Josep todavía no da plazos para la apertura de los dos nuevos terrenos que serán habilitados como zonas de aparcamiento en Cala d'Hort, una de las playas más emblemáticas y concurridas de la isla y con el mirador de es Vedrà, que atrae a cientos de personas a diario. Según apunta escuetamente el Consistorio, estos dos nuevos espacios "siguen en tramitación", y no aporta más información acerca del punto en el que se encuentra actualmente el procedimiento.

El pasado 23 de junio, IB3, que habló con el alcalde del municipio, Vicent Roig, informó de que estas zonas podrían entrar en funcionamiento en un plazo de entre 10 y 15 días y que el Ayuntamiento alquilaría ambos terrenos por alrededor de 14.000 euros. Ese mismo día, Roig indicó: "Hoy he firmado la autorización para hacer los nuevos aparcamientos".

Dos meses después de la firma, los terrenos continúan sin estar operativos

Sin embargo, han pasado más de dos meses y, a pocos días del final de agosto, los terrenos continúan sin estar operativos como aparcamientos. Aunque la tramitación de un proyecto y la ejecución de las obras requiere tiempo, los plazos inicialmente apuntados han quedado ampliamente superados.

Mientras tanto, para contribuir a descongestionar el tráfico en la zona durante el verano, el solar privado que operaba como aparcamiento en Cala d'Hort y que cerró en mayo tras no llegar a un acuerdo con Sant Josep para seguir funcionando como zona de estacionamiento reabrió a mediados del pasado mes de julio, tal y como publicó Diario de Ibiza el 19 de ese mes.

El terreno, de aproximadamente 7.000 metros cuadrados y con capacidad para unos 200 vehículos, reabrió de manera excepcional y provisional y permanecerá operativo hasta el próximo mes de octubre, según indicó Valle de Riva, propietaria del aparcamiento, gestionado por la empresa Sabinas de Cala d’Hort S. L.

En este sentido, cabe recordar que Roig explicó que la reapertura podría servir como punto de partida para retomar las negociaciones con la propiedad: "Ya dije en su momento que, para sentarnos a negociar, debían reabrirlo".

Sin embargo, por el momento no hay ninguna reunión programada, independientemente de lo que ocurra con las dos nuevas zonas de aparcamiento previstas. Según señaló Roig a IB3, una de ellas se ubica en el cruce de la carretera de Cala d’Hort con la de Cala Vedella, mientras que la segunda se situará junto a este espacio, entre el terreno gestionado por Sabinas de Cala d'Hort S. L. y Sant Josep.

A pesar de ello, Valle de Riva tiende la mano al Consistorio para tratar de acercar posturas próximamente: "En septiembre, tenemos previsto volver a solicitar una reunión con el Ayuntamiento".

Con posibilidad de tres aparcamientos en Cala d'Hort

En caso de que ambas partes alcancen un acuerdo y, además, entren en funcionamiento las dos nuevas zonas de aparcamiento previstas por el Ayuntamiento, Cala d'Hort podría llegar a contar con tres puntos de estacionamiento, una situación inédita en la zona que permitiría aumentar considerablemente la capacidad de acogida de vehículos.

Por ahora, sin embargo, parece difícil que ese escenario pueda materializarse a corto plazo. Albert Marí, administrador del restaurante El Carmen, ubicado en Cala d’Hort, ya se mostraba cauto hace poco más de un mes en declaraciones a Diario de Ibiza: "Va con retraso, pero parece que al final se verá la luz", señaló entonces en relación con la posible apertura de los dos nuevos aparcamientos.

Sus previsiones, en cualquier caso, eran más optimistas que las expresadas un mes antes, cuando afirmaba: "No creo que los dos nuevos aparcamientos vayan a estar abiertos este año".

De momento, Cala d’Hort afronta el tramo final de la temporada con el aparcamiento privado reabierto de forma provisional y sin fecha para la puesta en marcha de las dos nuevas zonas anunciadas por el Ayuntamiento. La apertura de estos últimos y una eventual reanudación de las negociaciones con la propiedad del primero marcarán ahora los próximos pasos para tratar de aliviar uno de los principales problemas de movilidad de este enclave durante los meses de mayor afluencia.