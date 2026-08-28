Movilidad
Nueva York sí, pero Granada más: los 15 destinos que los lectores piden para volar directo desde Ibiza
La nueva ruta Ibiza-Nueva York ha abierto el melón de las conexiones aéreas: los residentes reclaman más vuelos con la Península, Menorca, Italia, Alemania y Marruecos, especialmente durante el invierno
Nueva York tendrá vuelo directo desde Ibiza en 2027, pero los lectores de Diario de Ibiza tienen una lista de deseos bastante más terrenal. La pregunta lanzada en Facebook —¿A dónde te gustaría que hubiera vuelos directos desde Ibiza?— ha dejado un mapa muy claro: el gran sueño no siempre es cruzar el Atlántico, sino poder volar a Granada, Menorca, Sevilla, Asturias, Córdoba, Galicia o Almería sin escalas, sin rodeos y, sobre todo, también fuera de la temporada alta.
Para elaborar este ranking se han contado las respuestas que mencionan destinos concretos. Sobre centenares de respuestas, se han calculado los porcentajes que representa cada destino dentro del conjunto. Se han agrupado algunas peticiones equivalentes: por ejemplo, Galicia incluye menciones a A Coruña, Santiago y Vigo; Asturias incluye Oviedo; Marruecos reúne Tánger, Tetuán, Rabat, Casablanca y Marrakech, e Italia agrupa tanto el país como ciudades italianas concretas. Se han dejado fuera las bromas, los destinos imposibles y las respuestas genéricas como “a todos los lugares de España”.
1. Granada: 22,6%
Granada arrasa. Es, con diferencia, el destino más repetido por los lectores: concentra el 22,6% de las menciones del ranking. Muchos lo piden como una conexión estable, no como un capricho puntual de verano. “A Granada todo el año”, reclama JA Sánchez Sánchez. Rosa Maria Lozano da una de las claves: “A Granada, que vivimos muchos aquí”. También lo resumen sin rodeos Antonio Fernández Hidalgo, con un “GRANADA!!!”, y Dolores Bonillo, que pide “a Granada, mi tierra bonita”.
2. Menorca: 10,7%
El segundo destino más pedido está mucho más cerca, pero para muchos lectores sigue quedando lejos si obliga a hacer escala. Menorca reúne el 10,7% de las menciones. “A Menorca, que es una vergüenza que no haya vuelos directos para los baleares”, escribe Zenón PM. Maika Fernández Gómez lo dice con la misma lógica: “A Menorca, tan cerca y haciendo escala”. Andrea Bisbal Sayer lo pide “Menorca, tot s'any” y Antonia Torres Tur insiste: “Menorca todo el año!!”.
3. Italia: 8,2%
Italia aparece como país y también a través de ciudades concretas. Suma el 8,2% de las menciones. Hay lectores que piden más vuelos directos durante todo el año, especialmente quienes tienen familia o vínculos fuera de la temporada turística. Lina Ribas Roselló reclama “más vuelos directos todo el año a Italia”. Valentina Assorbi concreta: “A Milán todo el año para mí sería genial”. También aparecen Turín, Palermo, Sicilia, Catania, Cagliari o Pescara.
4. Asturias y Oviedo: 7,5%
Asturias se cuela entre los destinos más deseados, con el 7,5% de las menciones, muchas veces con la coletilla de “todo el año”. Paula Llorente pide “Asturias todo el año, Menorca”, mientras que Maria Dolores Mares reclama “a Asturias todo el año”. Angela Na incorpora Oviedo a su lista y pide “a Córdoba y Oviedo todos los días”.
5. Sevilla: 6,3%
Sevilla es otro de los grandes clásicos en la lista de deseos. Representa el 6,3% de las menciones. Ana Maria Rosado lo explica desde lo familiar: “A Sevilla, tres veces por semana, tengo mi hija, mis niños y mi yerno, me vendría muy bien”. Rocío Mateo sube la apuesta: “A Sevilla todos los días”. Inmaculada Marí Mayans lo deja en una palabra: “Sevilla!”.
6. Córdoba: 6,3%
Córdoba empata con Sevilla y también alcanza el 6,3% de las menciones. Aparece sola o junto a otros destinos andaluces. Mari Medina Cano pide “a Córdoba”, Rafaela Jiménez responde simplemente “Córdoba” y Fina Ribas la combina con otra de las grandes favoritas: “Córdoba y Granada”.
7. Galicia: 5,7%
Galicia representa el 5,7% de las menciones y aparece de varias maneras: como comunidad, como A Coruña, Santiago o Vigo. Julio García pide “a Santiago, Coruña, Vigo”, Dolores Sixto reclama “a Santiago todo el año” y Mary Rey García apunta “a Coruña, Galicia”. Elvira Vázquez Cidre también pide “A Coruña-ibiza”.
8. Almería: 5,7%
Almería entra con fuerza en el ranking, también con el 5,7% de las menciones, a menudo vinculada al sur peninsular y a desplazamientos familiares. Luque Antonia Maria lo formula como una ruta directa: “Ibiza-Almería”. Ana Pérez lo pide con entusiasmo: “¡¡¡Almería!!!”. Merly Núñez Aparece va más allá: “A Almería, cada día”.
9. Jerez de la Frontera: 5%
Jerez reúne el 5% de las menciones del ranking. Isabel Maria Alarcón Guerrero responde “Jerez de la Frontera”, Cuca Faura Cano pide “¡¡¡A jerez de la frontera!!!” y Juana Rosa Hedrera lo reclama con urgencia: “Jerez por fabó”.
10. León: 4,4%
León aparece con una petición muy concreta: más continuidad. Supone el 4,4% de las menciones. Meta Mess reclama “a LEÓN, TODO EL AÑO, no solo un día a la semana durante cuatro meses”. Torny Sheldon coincide: “A Leon todo el año”, y Patrizia Juárez Rojas resume: “A León”.
11. Marruecos: 4,4%
Las conexiones con Marruecos también alcanzan el 4,4% de las menciones. Latifa Benabich pide “Tangier / Tétuan”, Chaima Sidra propone “Tánger o tetuan” y Martín Torres amplía el mapa: “Rabat, Casablanca, Marrakech, Dakar”. También hay peticiones genéricas a Marruecos.
12. Zaragoza: 3,8%
Zaragoza ocupa el puesto 12, con el 3,8% de las menciones. Marga Prats Vidal pregunta “a Zaragoza que no sé por qué los quitaron”, Olga Tena Casanova responde “a Zaragoza” y Maria Mayans pide “a Zaragoza!!”.
13. Alemania: 3,1%
Alemania entra en el ranking con el 3,1% de las menciones, a través de Frankfurt, Düsseldorf, Dortmund, Hahn y otras referencias. Aries Autentico echa de menos la conexión invernal: “En invierno, a Frankfurt, como había, este año lo han cancelado y no entiendo el motivo”. Manuela Kasi pide “Düsseldorf y Dortmund todo el año como hace años”.
14. Valladolid: 3,1%
Valladolid también suma el 3,1% de las menciones. Sandra Boronat Forte responde “Valladolid”, ángel Luis Gobernado pide “a Valladolid, sobre todo en verano” y Maria Sala Mari reclama “Valladolid, todo el año”.
15. Girona y Costa Brava: 3,1%
Cierra el ranking Girona, incluida también la Costa Brava, con el 3,1% de las menciones. Javier Coca Rodríguez pide “a Girona!!”, Fede Del Almendro combina “a Menorca y a Girona” y Albert Bautista amplía el destino con “Costa Brava Pirineu de Girona”.
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