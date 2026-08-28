Muere Trifino Santacruz tras recibir su NIE en el hospital de Ibiza: "Pareciera que eso estaba esperando"

Trifino Santacruz, el ciudadano paraguayo de 55 años ingresado en cuidados paliativos en el Hospital Can Misses con un cáncer de estómago terminal, ha fallecido este viernes por la tarde, apenas unas horas después de recibir su NIE en la habitación del hospital donde permanecía acompañado por su familia.

La presidenta de la Asociación de Paraguayos en Ibiza, Evelyn Pereyra Lurdes, ha confirmado a Diario de Ibiza la muerte de Santacruz. "Yo estoy aquí en el hospital y acaba de fallecer, pareciera que eso estaba esperando. Está aquí la familia muy triste, pero ya don Trifino descansa", ha explicado Pereyra Lurdes.

Un trámite que inquietaba a la familia

Santacruz tenía previsto retirar su documentación el pasado 8 de agosto, pero quedó ingresado en Can Misses antes de poder completar el trámite. La imposibilidad de desplazarse a comisaría generó una gran preocupación a su familia, ya que contar con el NIE podía facilitar las gestiones administrativas posteriores a su fallecimiento, tanto si finalmente se opta por la repatriación de sus restos a Paraguay como por la inhumación en España.

Ante esta situación, la Policía Nacional se movilizó para resolver el caso de forma excepcional. Según ha explicado la Asociación de Paraguayos, los agentes se desplazaron este viernes, alrededor de las 13 horas, hasta la habitación del hospital para hacerle entrega de la documentación.

La entidad había destacado en los últimos días la sensibilidad mostrada por la Policía Nacional y, en especial, por el agente Víctor Fernández, a quien la asociación agradeció su implicación para encontrar una solución a una situación especialmente delicada.

"Ya don Trifino descansa"

Trifino Santacruz llevaba aproximadamente un mes ingresado en Can Misses. Acudió al hospital con un fuerte dolor de estómago y vómitos con sangre, y tras las pruebas realizadas los médicos detectaron un cáncer de estómago en estado avanzado.

Durante este tiempo permaneció acompañado por su mujer, Carmen, sus hijos y su nieto. La Asociación de Paraguayos en Ibiza lo describía como "una persona muy querida dentro de la comunidad paraguaya de la isla", donde había participado en actividades sociales, culturales y charlas organizadas durante los últimos años.

Para la asociación, el caso de Santacruz refleja la dureza que muchas familias migrantes pueden afrontar lejos de su país de origen, especialmente cuando una enfermedad grave aparece en mitad de un proceso de integración y regularización. También ha querido subrayar el valor del acompañamiento institucional en momentos límite.

La entrega del NIE, apenas unas horas antes de su fallecimiento, permitió aliviar una de las principales preocupaciones administrativas de la familia en los últimos días de vida de Trifino Santacruz. La Asociación de Paraguayos ha reiterado su agradecimiento a la Policía Nacional por la disposición mostrada para ayudar en uno de los momentos más duros para sus seres queridos.