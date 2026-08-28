Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento

Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) durante el confinamiento por el covid, incumpliendo la normativa de protección que dictó el Gobierno para luchar contra la pandemia, denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento. El denunciante, asistente a la fiesta ilegal, les acusa de allanamiento de morada por acceder al complejo, que tuvo que ser derribado en su mayor parte por ilegalidades urbanísticas y que, por supuesto, funcionó como alquiler turístico ilegal. La Fiscalía no ve delito y no formula acusación contra los agentes.

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