Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) durante el confinamiento por el covid, incumpliendo la normativa de protección que dictó el Gobierno para luchar contra la pandemia, denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento. El denunciante, asistente a la fiesta ilegal, les acusa de allanamiento de morada por acceder al complejo, que tuvo que ser derribado en su mayor parte por ilegalidades urbanísticas y que, por supuesto, funcionó como alquiler turístico ilegal. La Fiscalía no ve delito y no formula acusación contra los agentes.
El refuerzo de la plantilla de agentes de Medio Ambiente por parte de la conselleria de Agricultura, Medio Natural y Territorio del Govern. Había doce y se crean seis plazas más: 18 profesiones para vigilar todos los espacios naturales protegidos de las Pitiusas. Además, son los únicos que pueden sancionar el fondeo sobre posidonia...
La solicitud del sindicato médico Simebal para declarar el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses como «área de muy difícil cobertura», derivar pacientes a la sanidad privada, reforzar varias especialidades y un SUAP de 24 horas.
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