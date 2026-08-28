Ushuaïa Ibiza
Kölsch, Gorgon City y Paco Osuna invaden la cabina
Este sábado, The Colony vuelve a reunirse en Ushuaïa Ibiza para una nueva jornada de ANTS marcada por una energía renovada y una programación que no sigue una sola dirección. Kölsch, Gorgon City y Paco Osuna llevan a la cabina electrónica melódica, house británico y la vertiente más rítmica del techno y el tech house. Kölsch introduce la cara más melódica de la tarde, con secuencias que se abren poco a poco y melodías reconocibles. Gorgon City lleva la pista hacia el house británico, combinando vocales, líneas de bajo y temas pensados para grandes escenarios. Paco Osuna ocupa el extremo más físico con precisión, percusión y ritmo. Antes de ellos, The Menendez Brothers y Raul Rodríguez abrirán la sesión desde las 17 horas.
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