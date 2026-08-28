Jesús prueba su peatonalización entre las dudas de comerciantes y vecinos

Es viernes y comienza la prueba piloto de la peatonalización parcial del centro de Jesús. La medida impulsada por el Ayuntamiento de Santa Eulària afecta a unos 100 metros de la carretera EI-100A, que cruza este núcleo urbano, a la altura del cruce a Talamanca, y establece nuevos itinerarios para acceder a Cala Llonga y a la calle des Cap Martinet.

El objetivo de esta iniciativa es comprobar sobre el terreno cómo funcionaría una futura ordenación del espacio público que permita disponer de un entorno más seguro y accesible para los peatones, además de analizar sus efectos sobre la movilidad en el centro urbano. Si este modelo acabara implantándose de manera permanente, los vehículos ya no podrían atravesar Jesús desde la carretera que enlaza con Ibiza y Cala Llonga o Cap Martinet. Como alternativa, tendrían que desviarse por las calles Gavina, Estruç y Tucà, en ambos sentidos, antes de reincorporarse a la carretera.

La nueva ordenación también contempla el traslado de la parada de taxis frente al Centro Cultural y un cambio de sentido en la conexión entre Faisà y Gavina para facilitar el acceso de taxis y vehículos de reparto. Según el Ayuntamiento, la prueba permitirá analizar cómo afecta la medida al tráfico y valorar futuras actuaciones en el centro del pueblo.

Plano en el que se muestra, en violeta, la zona que sería peatonal y, en amarillo, la destinada a la circulación de vehículos. / Ayuntamiento de Santa Eulària

Comerciantes entre las dudas y la resignación

Mientras Policía Local y trabajadores municipales preparan los cortes, las terrazas de las cafeterías del tramo afectado están llenas. Entre comerciantes y vecinos, las opiniones están prácticamente divididas entre quienes ven ventajas en recuperar espacio para los peatones y quienes temen las consecuencias para la movilidad, el aparcamiento y la actividad comercial.

"Una cagada", resume Toni, trabajadora de Ferretería Clapés, uno de los comercios situados en el tramo afectado. "Encima esta semana está cerrado también por las fiestas y ya ves, estamos tocándonos la panza. Mucha gente no está de acuerdo", afirma. A su compañera Patricia le preocupa especialmente cómo se organizarán los pedidos y la carga y descarga. "No sé cómo vamos a hacerlo, es complicado", señala.

También se muestra crítica Verónica, trabajadora de Babarey, cafetería situada precisamente en una de las esquinas del tramo que se cerrará al tráfico. Desde el punto de vista comercial, considera la medida "una putada" porque los clientes "tendrán que dar una vuelta muy grande, no encontrarán parking y no van a bajar a comer aquí".

"La gente quiere comodidad también. Si puedo venir y no puedo aparcar, ¿dónde voy?", se pregunta. Verónica cree que la medida puede reducir inicialmente la clientela, aunque reconoce una ventaja: "Quedará más bonito y un poco más tranquilo, porque la gente cruza la calle sin mirar". No obstante, insiste en que los negocios no dependen únicamente de los residentes en Jesús. "Aquí viene gente de todos lados", recuerda. Muy cerca, el encargado de otra cafetería afectada lo asume con cierta resignación y prefiere no dar su nombre. "No puedo hacer nada. Si protesto, esto no va a cambiar, pero no creo que sea para mejorar", comenta.

Prueba piloto de la peatonalización parcial del centro de Jesús / Toni Escobar

Una visión diferente ofrece Ivano, de la inmobiliaria C&W Group, quien además es vecino del pueblo. Está a favor de la iniciativa y asegura que "le encantaría" que acabara siendo permanente. Compara el proceso con el vivido en Santa Gertrudis, donde "costó mucho acostumbrarse al principio, pero con el tiempo ha ido funcionando". Aun así, reconoce cierta inquietud desde el punto de vista comercial: "Me da miedo el principio" si se llega a poner en marcha la peatonalización, reconoce.

El aparcamiento divide a los vecinos

La falta de estacionamiento aparece también como una de las principales preocupaciones entre quienes transitan por el centro. Noelia y Natalia, clientas de un gimnasio, ven aspectos positivos y negativos. "No va a haber parking, imagínate dar toda una vuelta", señalan. Ambas comparan la situación con el centro de Ibiza: "La gente nunca encuentra parking y entonces prefiere no ir". Sin embargo, coinciden en que desde el punto de vista estético, el cambio puede beneficiar al pueblo: "Va a quedar más bonito".

"A mí me parece una barbaridad", comenta Mari, vecina de Jesús, mientras desayuna en una cafetería ubicada en una de las esquinas situadas frente a la carretera, convertida ya en calle principal. Pese a sus dudas, prefiere esperar antes de sacar conclusiones: "Hay que esperar a ver qué pasa".

En el lado opuesto se encuentra Marc, vecino de la zona, para quien se trata de una "maravillosa idea" y una actuación "muy esperada". Considera "muy necesario" avanzar hacia la peatonalización de los pueblos, como ya ha ocurrido en Santa Gertrudis o Sant Carles.

A su juicio, se trata de "una demanda histórica" y confía en que la prueba permita "pacificar esta carretera", actualmente muy transitada. Además, cree que ayudaría a conectar mejor la iglesia, principal elemento patrimonial de Jesús, con el resto del núcleo.

Sobre la posible falta de aparcamiento, uno de los argumentos de quienes rechazan la medida, Marc considera que actualmente hay plazas "suficientes" e insiste en que la iniciativa es "fantástica y necesaria".

Carretera EI-100A cortada a la altura de la plaza de Jesús / Toni Escobar

Una reforma "necesaria pero no práctica"

No comparte esa opinión Julia, también vecina de Jesús y clienta del gimnasio Fraile. "No será una solución para el tráfico", sostiene. A su entender, "si instalaran bien los semáforos sería una solución mejor que lo que están haciendo ahora". Además, teme las consecuencias para quienes residen en el núcleo: "Para los que vivimos aquí, va a ser tremendo" el caos "tanto en la entrada como en la salida".

Una postura intermedia mantiene Anelisa, trabajadora de una inmobiliaria que acude al pueblo de lunes a viernes. "Como idea me parece estupenda", afirma, aunque considera que "no es muy práctica para la gente que trabaja o vive aquí porque es imposible aparcar". "Ya era imposible antes y ahora todavía será peor. Entonces, que hagan algún parking grande donde la gente que trabaja aquí pueda aparcar", reclama. Pese a ello, comparte el objetivo de recuperar los centros de poblaciones para los peatones: "Me parece estupendo. Es lo que ocurre en todas las grandes ciudades, donde los centros históricos son peatonales".

Entre unas opiniones y otras, Lola, que se acerca a comprar lotería en el puesto del pueblo, lo resume de forma más sencilla. "Todo lo que sea bueno para el pueblo me parece bien", afirma. Y añade, entre risas: "Si hay menos coches y puedo cruzar la calle tranquila, ¡enhorabuena!".