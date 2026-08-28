El 'conseguidor' de la ITV de Ibiza sigue en activo: "Ya no se pueden conseguir citas como antes, eso se acabó"

El 'conseguidor' de la ITV ha retomado su actividad a pesar de que pesa sobre él una denuncia por estafa. Este jueves, este rotativo pudo comprobar in situ cómo este hombre continúa operando consiguiendo citas para la ITV a personas que acudían al centro situado en el Recinto Ferial de Ibiza.

"Ya no se pueden conseguir citas como antes, eso se acabó", asegura el 'conseguidor' después de que este reportero le solicite una cita. En efecto, el Consell de Ibiza ha puesto en marcha el pasado miércoles el nuevo sistema para conseguir cita para la inspección. Entre las principales modificaciones, el usuario debe ahora pagar las tasas del proceso por adelantado para evitar las ausencias, y también aumenta el precio de la inspección, que asciende hasta los 32,18 euros, impuestos incluidos, en el caso de los turismos.

Pero este nuevo sistema no afecta a las citas que ya se habían reservado con anterioridad al pasado miércoles 26 de agosto, cuando entró en vigor la nueva normativa. Una usuaria que espera pacientemente desde las 8 de la mañana para poder pasar la inspección asegura haber visto al 'conseguidor' saliendo de la oficina con hasta tres personas distintas, papeles en mano. Preguntada por si le ha ofrecido una cita, expresa: "Ojalá me lo pida, para poder testimoniarlo".

Cuando se percata de la presencia de los periodistas, el 'conseguidor' se sube rápidamenta a su furgoneta y abandona el recinto. Se despide educadamente. Algunos usuarios de la estación no tardan en referirse a él como un "sinvergüenza". El Consell de Ibiza, por su parte, se apresura a mostrar sorpresa por la noticia: "¿Estaba dentro ahora? Hay una orden interna de que se le puede echar, pero claro, le tiene que echar la Policía".

Cómo opera el 'conseguidor'

Desde el Consell de Ibiza detallan el modus operandi del 'conseguidor': "Lo que hacía era bloquear doce citas seguidas y las vendía o se ponía en la cola sabiendo que, a la hora que él tenía las citas, iba a haber huecos libres. Sabiendo que hay varios huecos seguidos, porque los ha cogido él, se presenta diciendo que ha visto que está libre y que viene a pasar la inspección". De esta forma, y con el beneplácito de los usuarios, el 'conseguidor' llegaba a pasar el día entero en la estación, pasando inspecciones de terceros, previo pago por adelantado y sin impuestos.

Este fenómeno se daba, principalmente, por el alto absentismo a la hora de acudir a las citas de la ITV: hasta un 40% de citas que quedaban desiertas porque los usuarios no se presentaban. Por su parte, el 'conseguidor' también ayudaba a inflar las listas de espera. Ahora, todo eso está a punto de terminar. El Consell reconoce que la decisión de cobrar para reservar la cita viene motivada, principalmente, por las operaciones del 'conseguidor'.

"A este hombre se le acabará el negocio"

Desde el Consell de Ibiza intentan mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: "Poniendo el pago anticipado lo que vamos a conseguir es que, por lo menos, este señor tenga que pagar". Minimizando el absentismo, también se contribuirá a que queden menos huecos libres de los que el 'conseguidor' se pueda aprovechar. "Habiendo tenido que pagar, es bastante probable que la gente se olvide menos de que tiene una ITV", detallaron desde el Consell de Ibiza. "El fraude se aprovecha del absentismo. A este hombre se le acabará el negocio. Ya no lo tendrá tan cómodo".

Desde el Consell han querido aclarar que el 'conseguidor' se dedica a vender citas, pero que en ningún caso se ha concedido una inspección favorable a un vehículo que no cumpliera con los requisitos. "También ha pasado coches que no han pasado la ITV porque no estaban en condiciones", aclaran.

El Consell de Ibiza ha ampliado el parque de ITV móvil con dos nuevas unidades de inspección técnica de vehículos, que estarán ubicadas en el polígono de Montecristo y permitirán incrementar la capacidad actual con cerca de 30.000 inspecciones anuales más. Actuando en estos dos frentes, la institución insular busca acabar con el fraude y reducir las listas de espera, que rondan los tres meses.