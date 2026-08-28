Primer día del nuevo sistema de citas en la ITV de Ibiza: "No sabía que había que pagar más"

El eterno problema de las listas de espera para pasar la ITV empieza a ver su final. Este miércoles, el Consell de Ibiza puso en marcha el nuevo sistema de reserva de citas para la inspección técnica, que requiere de pago previo para hacer la reserva. Pero en la ITV del Recinto Ferial de Ibiza, los cambios aún no se han manifestado.

La estación se encontraba este jueves por la mañana a medio gas. Tres personas que habían acudido a primera hora esperaban pacientemente un hueco para poder pasar la inspección sin cita previa. "Yo llevo desde las 8 de la mañana esperando para poder pasar, no tengo hora. Me quiero marchar la semana que viene para mi país y no puedo sin pasar la ITV, porque luego este coche se queda aquí y no voy a volver el mes de diciembre, que es cuando me dan hora para pasarla. Es un caos", relata una usuaria. A su lado, otros dos particulares hacían cola pacientemente. "Esperaré un poco más. Estamos jubilados", comentan entre risas.

Los vehículos llegaban a cuentagotas. Frente a la estación no llegaba nunca a formarse cola. Los particulares acudían, pasaban la inspección, luego se marchaban. Por momentos, la estación quedaba vacía. Los tres usuarios que esperaban pudieron pasar la inspección rápidamente. Una taxista, preguntada acerca de la subida de tasas y del sistema de cita previo pago, confesó que no sabía nada: "No sabía que había que pagar más. Los taxis tenemos que pasar la inspección cada seis meses, yo tenía cita desde hacía tiempo".

La doble estrategia del Consell de Ibiza

Por el momento, los usuarios que están pasando la inspección actualmente cuentan con una cita desde hace varios meses. Los usuarios que deseen concertar una cita esta semana tendrán que esperar hasta, como mínimo, el 18 de noviembre para pasar una inspección. El importe total para los turismos de menos de 3.500 kilos es de 32,18 euros, impuestos incluidos. El Consell de Ibiza ha puesto en marcha otras dos estaciones móviles en el polígono industrial de Montecristo para aligerar las listas de espera. La decisión de cobrar previamente por la cita está motivada, según reconocen desde el Consell de Ibiza, por el escándalo del fraude del 'conseguidor', que se dedicaba a reservar citas para luego venderlas por 150 euros a los particulares que acudían sin cita. Con esta doble estrategia, el Consell confía poder acabar con el fraude y reducir sensiblemente las listas de espera.