Fiestas en Ibiza: Sant Mateu reúne a todo el pueblo, un mes de fiesta para celebrar sus raíces

Sant Mateu se prepara para celebrar sus fiestas patronales con un amplio programa de actividades abre de nuevo sus puertas a la fiesta y a la tradición. Durante casi un mes, sus vecinos compartirán algunas de las citas más esperadas del calendario local que combina cultura popular, música, actividades familiares y momentos de encuentro

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Sant Antoni, Miguel Tur; el concejal de Sant Mateu, Antoni Marí, y la presidenta de la Associació de Vesins de Sant Mateu, Catalina Costa, han presentado el programa y han destacado el carácter de estas celebraciones como punto de encuentro para los vecinos y como una oportunidad para poner en valor las tradiciones y la cultura de la localidad.

Las actividades comenzarán este domingo, 30 de agosto, con la final de manilla. El viernes 4 de septiembre está prevista una salida en barco por el norte de Ibiza, mientras que el sábado 5 se inaugurará una exposición de pintura de N’Ely Daalmans. Esa misma jornada, sa Tanca de Mossènyer acogerá una ballada pagesa y juegos tradicionales organizados por Sa Colla d’Aubarca, con la participación de la colla invitada de Can Bonet.

El domingo 6 será el turno de los más pequeños con una fiesta de la espuma en el centro polivalente. La programación se completará ese día con la conferencia ‘La formació d’un capellà. Antoni Costa Bonet, Don Toni’, impartida por el catedrático Felip Cirer.

Presentación de las fiestas patronales de Sant Mateu. / Ayuntamiento de Sant Antony de Portmany

Un guateque dedicado a los años 80 y 90

Uno de los primeros grandes atractivos llegará el sábado 12 de septiembre con la fiesta guateque ‘Aquellos maravillosos años’, que se celebrará en el centro polivalente con música y animación del dj Javi Box. La propuesta estará inspirada en los grandes artistas de las décadas de los 80 y 90, con referencias a figuras como Alaska, Madonna o Michael Jackson.

Los mayores del pueblo tendrán también un especial protagonismo. El domingo 13 se celebrará una jornada dedicada a ellos que comenzará con una misa solemne y una ballada a cargo de Sa Colla d’Aubarca. Posteriormente habrá una comida de hermandad en el restaurante Es Cruce de Sant Rafel, merienda y una representación del Grup de Teatre de l’Associació de Vesins des Molí. El programa finalizará con un reconocimiento a los mayores de Sant Mateu. La música volverá a ser protagonista el sábado 19 de septiembre con el concierto del grupo Esta me la sé, previsto a partir de las 21.30 horas en el centro polivalente.

Folclore y día grande de Sant Mateu

La cultura popular ocupará un lugar destacado el domingo 20 de septiembre con la celebración del XXVIII Festival Folklòric d’Eivissa Mare Nostrum. La cita contará con la actuación de Elai Alai de Lakuntza, procedente de Navarra, y de Sa Colla d’Aubarca. La jornada incluirá también una misa en la iglesia de Sant Mateu.

El lunes 21 de septiembre, día de Sant Mateu, llegará la jornada grande de las fiestas. El programa contempla la tradicional comida del día de Sant Mateu, la misa solemne y la procesión en honor al patrón, seguida de una ballada de ball pagès.

Por la noche, el centro polivalente acogerá un espectáculo de danza oriental y la actuación musical de Ruth Cotaina, en una velada presentada por APE Dream Dance.Las propuestas culturales y familiares continuarán durante la última semana.

El viernes 25 tendrá lugar el II Festival Cultural en Família, que ofrecerá un espectáculo de magia familiar con Andrés Lluch, talleres infantiles, una cena popular a beneficio de la Apima del colegio Sant Mateu y una sesión de cine a la fresca con una maratón de cortometrajes de animación. El sábado 26 de septiembre se presentará el libro 'Entre la mar i l’univers', de Josefa Ribas Riera.

La Cursa Popular cerrará las fiestas

El broche final llegará el domingo 27 de septiembre con la tradicional Cursa Popular de 10 kilómetros Pla de Sant Mateu, organizada por el Club d’Atletisme Sa Raval. La última jornada de las fiestas incluirá también una misa en la iglesia de Sant Mateu y la Trobada de Cors ‘Cançonïues’, con la participación de los coros de Sant Carles y Sant Mateu.

El programa de las Festes Patronals de Sant Mateu d’Aubarca cuenta con la colaboración de la Associació de Vesins de Sant Mateu, Sa Colla d’Aubarca, la Associació de Majors de Sant Mateu d’Aubarca y otras entidades colaboradoras