Consulta aquí el programa completo de las fiestas de Sant Mateu 2026

Sant Mateu d’Aubarca ya lo tiene todo preparado para celebrar sus fiestas patronales de 2026, que se desarrollarán entre el domingo 30 de agosto y el domingo 27 de septiembre. Cerca de un mes de actividades para todas las edades en el que no faltarán la música, el baile payés, los juegos tradicionales, el deporte, el teatro, las propuestas infantiles y los encuentros alrededor de la cultura y las tradiciones de la localidad.

El día grande será el lunes 21 de septiembre, día de Sant Mateu, con el tradicional almuerzo, la misa solemne y procesión, ball pagès, entrega de premios de los juegos de mesa, danza oriental y la actuación musical de Ruth Cotaina.

Entre las citas destacadas del programa también figuran el XXXVIII Festival Folklòric d’Eivissa Mare Nostrum, el II Festival Cultural en Família, la fiesta guateque Aquellos maravillosos años, la actuación del grupo Esta me la sé, una carrera popular de diez kilómetros y la tradicional trobada de cors que cerrará el calendario festivo.

Programa completo de las fiestas de Sant Mateu

Domingo 30 de agosto

A las 21 horas, final de manilla en el Centre Polivalent.

Viernes 4 de septiembre

A las 16 horas, Volta en barca pel nord d’Eivissa, con salida desde Sant Antoni. El precio para las personas no socias es de 20 euros.

Sábado 5 de septiembre

A las 19 horas, inauguración de la exposición de pintura de Ely Daalmans en el Centre Polivalent, que podrá visitarse hasta el 30 de septiembre. A las 19.30 horas, ballada pagesa y juegos tradicionales en Sa Tanca de Mossènyer del Centre Polivalent, con la participación de la colla invitada de Can Bonet y organizada por Sa Colla d’Aubarca. A las 21 horas, final de dominó.

Domingo 6 de septiembre

A las 11 horas, fiesta infantil de la espuma en el Centre Polivalent. A las 20.30 horas, conferencia La formació d’un capellà. Antoni Costa Bonet, Don Toni, a cargo del catedrático Felip Cirer. A las 21 horas, final de cau.

Viernes 11 de septiembre

A las 21 horas, campeonato de futbolín en el Centre Polivalent. Las inscripciones comenzarán a las 20 horas.

Sábado 12 de septiembre

A las 21 horas, final de tuti y parchís. A las 22 horas llegará 'Aquellos maravillosos años', una fiesta guateque con música y animación de dj Javi Box. La organización invita a acudir con ropa inspirada en los guateques y en artistas como Alaska, Madonna o Michael Jackson.

Domingo 13 de septiembre – Festa per als nostres majors

A las 12 horas, misa solemne en la iglesia de Sant Mateu y, a continuación, ballada de Sa Colla d’Aubarca. A las 14 horas, comida para los mayores en el restaurante Es Cruce de Sant Rafel. A las 18 horas, merienda y dulces en el Centre Polivalent. A las 19 horas, representación teatral de Jutjats de pau, judicis pendents, a cargo del Grup de Teatre de l’Associació de Vesins des Molí. A las 20.30 horas, reconocimiento a los mayores.

Viernes 18 de septiembre

A las 21 horas, final de ramer en el Centre Polivalent.

Sábado 19 de septiembre

A las 21.30 horas, actuación del grupo Esta me la sé en el Centre Polivalent.

Domingo 20 de septiembre

A las 19 horas, misa en la iglesia de Sant Mateu. A las 19.30 horas, XXXVIII Festival Folklòric d’Eivissa Mare Nostrum, con la actuación de Elai Alai de Lakunza (Navarra) y Sa Colla d’Aubarca en el Centre Polivalent. La actividad está organizada por la Federació de Colles de Ball i Cultura d’Eivissa, con el patrocinio del Consell Insular de Ibiza y la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni.

Lunes 21 de septiembre – Día de Sant Mateu

A las 14 horas, comida del día de Sant Mateu en el restaurante Es Cruce de Sant Rafel. A las 19 horas, misa solemne y procesión en la iglesia de Sant Mateu y, a continuación, ball pagès y dulces típicos en el Centre Polivalent. A las 20 horas, entrega de los premios de los juegos de mesa. A las 21 horas, espectáculo de danza oriental. A las 21.30 horas, actuación musical de Ruth Cotaina. Las actuaciones estarán presentadas por APE Dream Dance.

Viernes 25 de septiembre – II Festival Cultural en Família

Todas las actividades tendrán lugar en el Centre Polivalent. A las 18 horas, espectáculo de magia familiar con Andrés Lluch; a las 19 horas, talleres infantiles; a las 20 horas, cena popular a beneficio de la Apima del colegio Sant Mateu; y a las 20.30 horas, cine al aire libre con una maratón de cortometrajes de animación para toda la familia.

Sábado 26 de septiembre

A las 19.30 horas, presentación del libro 'Entre la mar i l’univers', de Josefa Ribas Riera, presentada por Javier Serapio, en el Centre Polivalent.

Domingo 27 de septiembre

A las 9 horas, carrera popular de 10 kilómetros Pla de Sant Mateu, organizada por Sa Raval. A las 20 horas, misa en la iglesia de Sant Mateu. Las fiestas concluirán a las 21 horas con la trobada de cors Cançoniues, con la actuación de los coros de Sant Carles y Sant Mateu.