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Dos intoxicados en Ibiza por inhalación de humo en un incendio en el varadero de Puig d'en Valls

El fuego se declaró sobre las diez de la noche y tuvo que ser extinguido en seco

Dos bomberos en una imagen de archivo

Dos bomberos en una imagen de archivo / Vicent Marí

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Un incendio declarado este jueves por la noche en el varadero situado en el polígono de Puig den Valls dejó a dos personas intoxicadas por inhalación de humo.

El fuego se produjo alrededor de las diez de la noche en las instalaciones del varadero y obligó a intervenir para extinguir las llamas.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos sanitarios, que atendieron a dos personas afectadas por el humo generado durante el incendio.

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Por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del fuego, el alcance de los daños materiales ni el estado de las dos personas atendidas.

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