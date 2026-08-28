Incendio
Dos intoxicados en Ibiza por inhalación de humo en un incendio en el varadero de Puig d'en Valls
El fuego se declaró sobre las diez de la noche y tuvo que ser extinguido en seco
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Un incendio declarado este jueves por la noche en el varadero situado en el polígono de Puig den Valls dejó a dos personas intoxicadas por inhalación de humo.
El fuego se produjo alrededor de las diez de la noche en las instalaciones del varadero y obligó a intervenir para extinguir las llamas.
Hasta el lugar también se desplazaron efectivos sanitarios, que atendieron a dos personas afectadas por el humo generado durante el incendio.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre el origen del fuego, el alcance de los daños materiales ni el estado de las dos personas atendidas.
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