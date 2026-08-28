Faldas al vuelo y "castanyoles": la Colla Sa Bodega muestra sus divertidos ensayos

Los ensayos de la Colla Sa Bodega tienen técnica, concentración y muchos pasos que repetir, pero también dejan espacio para las risas. La agrupación ha mostrado en un divertido vídeo la cara menos solemne de la preparación del ball pagès, esa que normalmente queda fuera de escena cuando llega el momento de actuar ante el público.

«Si et pensaves que una colla tot són es balls...», avanza el vídeo antes de dar paso a una sucesión de imágenes en las que tradición y humor van de la mano. Abanicos que se abren y cierran, faldas de vivos colores que giran al ritmo de los pasos, castanyoles, tambors y balladors de distintas edades. Los más pequeños también tienen su protagonismo, intentando seguir las indicaciones mientras mayores y niños comparten un ensayo en el que no siempre resulta fácil mantener la seriedad.

«Momento de máxima concentración»

Entre paso y paso llega el «momento de máxima concentración». Hay que controlar las posiciones, avanzar unos pasos, volver hacia atrás, detenerse cuando toca y repetir tantas veces como sea necesario. Todo tiene que acabar encajando para que, cuando llegue la actuación, los movimientos parezcan naturales.

El vídeo se permite además bromear con una «demostración de técnica y elegancia», mientras aparecen los movimientos de las faldas, las reverencias y algunos de esos instantes en los que la coordinación no sale exactamente como estaba prevista. Porque antes del baile impecable que llega al público también hay equivocaciones, correcciones y muchas carcajadas.

Las castanyoles marcan parte del ritmo mientras los tambors acompañan el ensayo y el sol se cuela en una jornada en la que hay que tenerlo todo bajo control. Miradas atentas y pasos repetidos una y otra vez se mezclan con las bromas entre los integrantes de la colla.

Eso es precisamente lo que no siempre se ve del ball pagès: el trabajo que existe detrás de cada ballada, la paciencia necesaria para aprender y perfeccionar cada movimiento y, sobre todo, la convivencia entre generaciones que mantiene viva la tradición.

Sa Bodega enseña así que un ensayo puede ser riguroso sin dejar de ser divertido. Hay técnica, elegancia y reverencias, pero también faldas al vuelo, pequeños despistes y muchas risas antes de que todo quede listo. Y después de todo lo que ocurre durante la preparación, el propio vídeo deja la mejor conclusión: «I això és només un assaig. Imaginau-vos es dia de s'actuació». Si durante los ensayos ya hay espectáculo, el día de salir a escena promete todavía más.