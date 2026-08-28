«No todo se arregla con dinero. Hay que contar con quienes vivimos aquí»: Los amarristas de Talamanca alertan de que el nuevo campo de boyas no protege la posidonia

La Asociación de Amarristas de Talamanca, que agrupa a 48 socios residentes en Ibiza, ha mostrado su rechazo a la actual redacción del proyecto de campo de boyas ecológicas previsto en la bahía. La entidad sostiene que la actuación, promovida inicialmente por el Ministerio para la Transición Ecológica y asumida posteriormente por Ports de les Illes Balears, no garantiza la protección de la posidonia y deja fuera a los usuarios históricos de la zona.

El proyecto, con una inversión prevista de 1,67 millones de euros, contempla 90 puntos de fondeo sobre una superficie de 31,14 hectáreas, con 49 anclajes mediante taco químico y 41 bloques de hormigón. También prevé la retirada de los fondeos existentes.

Los amarristas insisten en que no se oponen a ordenar la bahía ni a proteger las praderas de Posidonia oceanica, pero cuestionan que la actuación se tramite sin una evaluación ambiental y, según aseguran, sin los estudios que consideran necesarios.

La asociación compara el caso de Talamanca con el proyecto de s’Arenal Petit, en sa Mesquida, Maó, donde una zona de fondeo para 25 embarcaciones sobre 1.727 metros cuadrados se encuentra sometida a evaluación ambiental simplificada. «Una instalación de 25 barcas y 1.727 metros cuadrados pasa por evaluación ambiental, y una de 90 boyas y 311.400 metros cuadrados no. Alguien tendrá que explicar esa diferencia», señala la entidad.

Los afectados recuerdan además que los campos de boyas de Porroig y sa Foradada sí fueron sometidos en 2023 a evaluación ambiental. En Porroig, añaden, se exigió un estudio de capacidad de carga biológica para determinar cuántas boyas eran compatibles con la conservación del hábitat.

Reclaman un estudio de capacidad de carga

La asociación se remite también al Real Decreto 191/2026 sobre praderas de fanerógamas marinas. Según explica, la normativa exige para este tipo de proyectos un estudio de capacidad de carga, justificar la imposibilidad de utilizar instalaciones portuarias existentes y evaluar posibles afecciones a otros usos, especialmente los pesqueros.

Los amarristas aseguran que no han localizado estos documentos en el proyecto y han solicitado a las administraciones implicadas que acrediten su existencia. También recuerdan que en la bahía existen trece casitas varadero cuyos titulares practican pesca marítima recreativa con licencia del Govern y consideran que los usos tradicionales deberían tenerse en cuenta en la futura ordenación.

El precedente del proyecto de 2016

La asociación contrapone la propuesta actual con el proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Ibiza en 2016, que contemplaba 98 fondeos y una superficie similar.

Aquel proyecto fue sometido a evaluación de impacto ambiental e incorporaba, según los amarristas, un estudio de capacidad de carga, un servicio de recogida de residuos, aguas grises y sentinas y una reserva de treinta puntos de amarre para embarcaciones de población local. La propuesta actual no incluye ninguna reserva específica para los residentes.

La asociación considera además que el diseño está pensado fundamentalmente para la temporada turística. El campo funcionaría entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, permitiría embarcaciones de hasta veinte metros de eslora y establecería una estancia máxima de tres días.

«Es un producto de temporada para embarcaciones de paso. Nosotros no somos usuarios de paso: nuestros fondeos llevan aquí décadas, y en algún caso desde 1957, tres generaciones de la misma familia», afirma la entidad.

Los afectados sostienen que la mayor presión sobre la bahía se produce durante los meses estivales y reclaman diferenciar entre la náutica de paso y los residentes que utilizan la zona durante todo el año.También cuestionan qué ocurrirá con las embarcaciones que no encuentren plaza en el campo de boyas. La asociación advierte de que podrían desplazarse hacia otros puntos de la bahía y considera que el proyecto debería analizar ese posible efecto.

Amarres para residentes durante todo el año

Como alternativa, los amarristas proponen un campo con menos fondeos y embarcaciones de menor eslora, pero con una reserva destinada a residentes y funcionamiento durante todo el año.

La entidad reivindica además el conocimiento que los usuarios históricos tienen de la bahía y considera que deberían participar en su gestión y conservación. «No todo se arregla con dinero y proyectos. Hay que contar con quienes vivimos aquí», afirma.

La asociación presentó alegaciones el pasado 16 de marzo y asegura que, cinco meses después, todavía no ha recibido respuesta. También señala que tuvo conocimiento a través de la prensa de que la ejecución del proyecto pasaba del Ministerio a Ports de Balears, sin haber recibido una comunicación formal sobre el estado del expediente.

Entre sus principales reivindicaciones figuran la realización de un estudio de capacidad de carga, la evaluación de los usos pesqueros y tradicionales, la recuperación de la reserva de amarres para residentes prevista en 2016 y la posibilidad de adaptar y regularizar los fondeos existentes en lugar de retirarlos.

Los amarristas reclaman además que el campo tenga carácter anual, que incorpore un servicio de recogida de sentinas y aguas residuales y que no se inicie la retirada de fondeos mientras no exista el correspondiente título habilitante. «Se puede ordenar una bahía contando con quienes la usan. En sa Mesquida son los propios amarristas quienes han promovido la ordenación de sus fondeos. Aquí no se nos ha llamado ni una sola vez», concluye la asociación.