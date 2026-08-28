Educación en Ibiza: el Govern autoriza casi 16 millones para construir el nuevo instituto Can Cantó

El Consell de Govern ha autorizado al Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (Ibisec) a tramitar un gasto máximo de 15.966.712 euros para licitar las obras de construcción del nuevo instituto de educación secundaria (IES) Can Cantó, que se ubicará en el barrio de es Putxet en Ibiza y contará con dieciséis unidades de educación Secundaria obligatoria (ESO) y seis de Bachillerato. El Ibisec licitará el proyecto próximamente.

La actuación se enmarca en el Plan de Infraestructuras Educativas de la conselleria de Educación y Universidades y tiene como objetivo, según el Govern balear, ampliar y mejorar la oferta educativa pública de la isla.

El nuevo centro dispondrá de dieciséis unidades de ESO y seis unidades de Bachillerato, una dotación que permitirá atender las necesidades de escolarización derivadas del crecimiento de la población escolar que está experimentando la isla, y especialmente la capital, y de las demandas de la comunidad educativa.

La construcción del instituto se llevará a cabo en una parcela de más de 11.000 metros cuadrados, calificada como equipamiento docente y de titularidad municipal, que ha sido cedida a la Comunidad Autónoma para hacer posible la ejecución del proyecto.

El Govern balear señala que esta actuación supone "continuar avanzando en la modernización de la red de centros educativos públicos y en la creación de nuevas infraestructuras adaptadas a las necesidades presentes y futuras de la comunidad educativa de Ibiza".

A medidados del pasado mes de julio, el conseller de Educación, Antoni Ver, mostró su esperanza en que el nuevo instituto para la ciudad de Ibiza pueda empezar a construirse a finales de este año y, con un total de 690 plazas. Esta nueva dotación facilitará, apuntó entonces, que se reduzcan las ratios educativas en el municipio, actualmente las más altas de Balears.

Vera acudió a Ibiza a presentar el proyecto del nuevo instituto, acompañado del alcalde, Rafael Triguero; de la arquitecta que ha diseñado el instituto, Catalina Pascual; y también del presidente del Consell, Vicent Marí. Los tres políticos pusieron el acento en que se trata de la primera infraestructura educativa de importancia que se construye en el municipio en los últimos 24 años y que es indispensable para hacer frente al crecimiento poblacional que ha experimentado la isla. "No podemos cumplir con las ratios sin contar con infraestructuras adecuadas", subrayó hace ya más de un mes Vera en Ibiza.