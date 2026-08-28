Danza clásica desde los ocho años y música electrónica: las novedades de la escuela de Santa Eulària

La Escuela Municipal de Música de Santa Eulària ampliará su oferta formativa durante el curso 2026-2027 con la incorporación de Danza Clásica y nuevos cursos de Producción Musical. El centro mantendrá además abierto en septiembre el periodo de inscripción para Danza Clásica y para las plazas disponibles de flauta travesera y saxofón.

Una de las principales novedades será la incorporación de Danza Clásica para niños a partir de ocho años. Esta especialidad combinará la formación propia de la danza con clases de Lenguaje Musical y Canto Coral, con el objetivo de que el alumnado pueda trabajar de forma conjunta el movimiento, el ritmo, la coordinación y la expresión musical.

El precio de esta especialidad será de 40 euros de matrícula y 55 euros mensuales. Además, el alumnado podrá acogerse a las bonificaciones recogidas en la ordenanza municipal vigente siempre que cumpla los requisitos establecidos.

La Escuela Municipal de Música mantendrá también, un año más, plazas disponibles para iniciarse en flauta travesera y saxofón, en ambos casos para alumnado a partir de ocho años. Además del aprendizaje individual del instrumento, la formación permite participar posteriormente en las diferentes agrupaciones y actividades que desarrolla el centro.

Producción musical y música electrónica en directo

La programación del nuevo curso incorporará asimismo diferentes propuestas de Producción Musical, dirigidas a acercar al alumnado a la creación, producción e interpretación de música electrónica mediante el uso de herramientas y tecnologías actuales. La formación será presencial, tendrá una duración de dos años y comenzará durante el mes de octubre.

Para jóvenes de 11 a 14 años se ofrecerá un curso específico de Producción Musical los martes. El primer curso de LEP (Live Electronic Performance) tendrá lugar los lunes y miércoles, mientras que el segundo curso se impartirá los martes y los jueves.

A través de esta formación, el alumnado podrá conocer las posibilidades de la producción musical digital y aprender diferentes técnicas y herramientas para crear, producir e interpretar música electrónica en directo.

Las inscripciones para Danza Clásica y para las plazas disponibles de flauta travesera y saxofón podrán realizarse del 1 al 15 de septiembre a través de la página web de la Escuela Municipal de Música, escolademusica.santaeulariadesriu.com. En el caso de los cursos de Producción Musical, las inscripciones permanecerán abiertas del 7 al 28 de septiembre y podrán formalizarse desde el mismo enlace.