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FIESTAS | Sant Agustí

El corazón de Sant Agustí late entre campanas, baile y tradición

El pueblo celebra este viernes su día grande con misa, procesión, ‘ball pagès’, el pregón de Pep Ribas ‘Hereva’ y una noche de conciertos

Integrante del Grup Folklòric sa Colla des Vedrà. | Toni Escobar

Integrante del Grup Folklòric sa Colla des Vedrà. | Toni Escobar

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

Hay pueblos que celebran sus fiestas y otros que, durante unos días, parecen reconocerse a sí mismos en ellas. Sant Agustí pertenece a los segundos. Cada 28 de agosto, las campanas, el ball pagès, la plaza llena y los vecinos que se reúnen alrededor de la iglesia devuelven al pequeño núcleo del municipio de Sant Josep una imagen que se repite año tras año y que, precisamente por eso, conserva algo especial.

Una niña a hombros de su padre, en la plaza del pueblo.| Toni Escobar

Una niña a hombros de su padre, en la plaza del pueblo.| Toni Escobar

Un niño del Grup Folklòric sa Colla des Vedrà. |

Un niño del Grup Folklòric sa Colla des Vedrà. / Toni Escobar

De la misa a los conciertos

Los actos centrales comenzarán a las 19 horas con la misa cantada por el Cor de Sant Agustí. A continuación tendrá lugar la procesión y llegará uno de los momentos más ligados a las raíces de la celebración, el ball pagès, a cargo del Grup Folklòric sa Colla des Vedrà.

Santa Mónica, madre de San Agustí en la procesión.| Toni Escobar

Santa Mónica, madre de San Agustí en la procesión.| Toni Escobar

Los obreros de la parroquia y el Ayuntamiento de Sant Josep ofrecerán después una invitación al público asistente. El periodista Pep Ribas, ‘Hereva’, será el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas.

Integrantes del Grup Folklòric sa Colla des Vedrà.|Toni Escobar

Integrantes del Grup Folklòric sa Colla des Vedrà.|Toni Escobar

La música tomará el relevo a partir de las 21 horas. Sobre el escenario se sucederán Arredefolk, procedentes de Formentera; Balkan Paradise Orchestra, de Barcelona; y The Groggy Dogs, de Sevilla. Tres propuestas diferentes para una noche en la que Sant Agustí volverá a demostrar por qué sus conciertos se han convertido en uno de los grandes reclamos de sus fiestas.

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Y es que la música en directo forma parte desde hace años de la personalidad de estos festejos, que mantienen su esencia de pueblo y atraen a público de toda la isla. La única cancelación es la yincana juvenil ‘Missió Cuc de Garrova’, prevista para este sábado 29 de agosto; el resto del programa se mantiene.

PROGRAMA

Hoy | 28 de agosto

19 horas: Misa, procesión y ball pagès. Pregón de Pep Ribas, ‘Hereva’.

21 horas: Conciertos de Arredefolk, Balkan Paradise Orchestra y The Groggy Dogs.

Sábado 29 de agosto

21 horas: Conciertos de Suc i Sopes, Wet Iguanas y Mallazo, con DJ Vila.

Domingo 30 de agosto

19horas: Festa Pagesa en el pou des Rafals.

4 septiembre

Festa de sa Xíndria en Can Berri

5 septiembre

10 horas: Salida en kayak.

10 septiembre

Homenaje a las personas mayores.

12 septiembre

20.30 horas: Nit de Poesia.

18 septiembre

20.30 horas: ‘Estrelles i Senalló’, observación astronómica en Can Blau.

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