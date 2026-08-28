El secreto de COESSA, la empresa de Ibiza que sigue creciendo casi medio siglo después de su fundación

Hay empresas cuya historia no puede entenderse sin el territorio en el que han crecido. Comercial Escandell S.A. (COESSA) es una de ellas. Después de casi 46 años de actividad, la compañía ha logrado consolidarse como una empresa estrechamente vinculada al tejido empresarial de Ibiza y Formentera, acompañando durante décadas a establecimientos de hostelería, comercios y otros negocios de ambas islas.

Su trayectoria habla de distribución, logística y crecimiento empresarial, pero también de algo menos fácil de medir: confianza. La que se construye después de años de servicio, de relaciones comerciales mantenidas en el tiempo y de conocer las particularidades de trabajar en dos islas donde la temporada turística marca buena parte del ritmo económico.

Algunos de los productos más destacados del catálogo. / COESSA

Su administrador, José Luis Escandell, repasa el camino recorrido y mira hacia una nueva etapa que tiene un significado especial para él. Sus hijos, José Luis y Miguel Ángel, ya están implicados en la compañía y representan la segunda generación de un proyecto empresarial que nació hace más de cuatro décadas.

«Estoy convencido» de que la continuidad está asegurada, afirma Escandell. No se trata únicamente de que sus hijos se incorporen a la empresa. Han crecido viendo desde cerca la dedicación que exige mantener un negocio de estas características, conocen su funcionamiento y, sobre todo, llegan con ganas de seguir desarrollándolo.

Es la evolución natural de una historia que empezó en un escenario muy diferente al actual.

Casi medio siglo creciendo junto a Ibiza y Formentera

Cuando COESSA comenzó su actividad hace 46 años, el mercado tenía poco que ver con el de hoy. Había menos operadores y también una competencia menor, pero poner en marcha una empresa seguía implicando asumir riesgos, trabajar muchas horas y aprender prácticamente sobre la marcha.

José Luis Escandell, administrador de COESSA, y sus hijos José Luis y Miguel Ángel Escandell. / COESSA

«Los comienzos fueron difíciles, como lo son prácticamente todos los proyectos empresariales», recuerda José Luis Escandell.

Aquellos primeros años estuvieron definidos por la búsqueda de un espacio propio dentro del sector de la distribución en Ibiza y Formentera. La fórmula elegida parece sencilla cuando se explica décadas después: trabajo, constancia, buen servicio y cercanía con los clientes. Mantenerla durante 46 años es otra cuestión.

COESSA fue creciendo progresivamente hasta alcanzar una cartera que actualmente ronda los 2.300 clientes entre Ibiza y Formentera. La cifra permite dimensionar la evolución de la compañía, aunque Escandell prefiere interpretarla también como una responsabilidad.

Cada uno de esos clientes representa una relación que debe cuidarse y un servicio que debe cumplirse. Y ahí aparece una palabra recurrente cuando se habla de la trayectoria de COESSA: confianza.

«Siempre hemos intentado que nuestros clientes sepan que pueden contar con nosotros. Esa confianza se construye con los años y es, probablemente, uno de los mayores valores que tiene una empresa», explica.

Un servicio adaptado al ritmo de las Pitiusas

Una filosofía especialmente importante cuando se trabaja estrechamente con la hostelería y el comercio de Ibiza y Formentera, sectores sometidos a ritmos de actividad muy exigentes durante determinados meses del año. Para sus proveedores, cumplir los plazos, responder ante las necesidades de los establecimientos y mantener una capacidad de servicio constante puede ser tan importante como el propio producto.

Hierbas Mediterráneo. / COESSA

La marcada estacionalidad de las Pitiusas constituye precisamente uno de los grandes retos para una compañía de distribución. Durante la temporada alta la demanda obliga a disponer de una estructura capaz de asumir una intensa carga de trabajo, mientras que durante el invierno es necesario reajustar recursos.

«Hay momentos del año en los que necesitamos contar con un equipo amplio para poder atender toda la demanda y otros meses en los que hay que ajustar la estructura», señala Escandell.

Gestionar correctamente esa diferencia entre verano e invierno exige planificación, conocimiento del mercado y capacidad para anticiparse. El objetivo, explica, es que esas variaciones internas no afecten al cliente y poder mantener un servicio estable durante todo el año.

En ese engranaje, el administrador de COESSA concede una importancia fundamental al equipo humano. De hecho, rechaza que exista una fórmula secreta detrás de la longevidad de la compañía. Para él, el resultado responde a la suma de trabajo, adaptación y constancia de las personas.

Muchos trabajadores llevan años vinculados a la empresa y han participado directamente en su crecimiento. «Una empresa no la hacen solamente sus propietarios; la hacen todas las personas que trabajan cada día para que funcione», reivindica.

Esa visión permite comprender por qué, al hablar del legado de COESSA, Escandell no se refiere solamente a instalaciones, productos o cifras de negocio. Habla también de experiencia acumulada, relaciones personales y una manera concreta de trabajar.

El amacén de la empresa. / COESSA

La vocación empresarial como motor

El propio empresario asegura que, si pudiera volver atrás, elegiría nuevamente el mismo camino. «Sin ninguna duda. Ha sido siempre mi vocación», responde al preguntarle si volvería a emprender.

Casi medio siglo de actividad le ha permitido afrontar etapas sencillas y otras mucho más complejas, además de conocer a numerosas personas y viajar gracias a su profesión. Experiencias que considera parte de un aprendizaje tanto empresarial como personal.

Ese conocimiento también explica su prudencia cuando se le plantea qué aconsejaría a alguien dispuesto a crear actualmente una empresa de distribución.

Emprender en este sector, advierte, requiere mucho más que disponer de productos para comercializar. Hay que dominar costes, logística, organización, necesidades de personal y funcionamiento del mercado. Y añade otro ingrediente que quizá resulte menos evidente: creatividad.

«No basta solo con vender. Hay que aportar valor y cumplir con el cliente cada día», resume.

Una frase que condensa buena parte de la cultura empresarial que COESSA ha tratado de desarrollar durante sus 46 años de historia.

Algunos de los productos de las cestas de navidad de COESSA. / COESSA

Segunda generación, nuevos productos y una mayor apuesta por Formentera

Si la trayectoria de COESSA explica cómo ha llegado hasta aquí, sus próximos movimientos revelan hacia dónde quiere dirigirse.

Uno de los principales objetivos de la empresa pasa por reforzar su presencia y capacidad de servicio en Formentera, una isla que ha desempeñado un papel importante en su actividad y donde la compañía quiere continuar creciendo.

La intención es mejorar los recursos disponibles para atender a los clientes formenterenses y responder a la confianza recibida durante años. No se plantea únicamente como una operación de expansión, sino como la voluntad de profundizar en una relación comercial que forma parte de la historia de COESSA.

A este proyecto se suma el desarrollo de nuevas líneas de producto y una apuesta por referencias propias y diferenciadas.

Entre ellas ocupa un lugar destacado la distribución de hierbas a través de productos como Hierbas Mediterráneo y Herbes Sa Figuera. Una línea que encaja con la voluntad de la compañía de seguir diversificando su catálogo y responder a las demandas de un mercado en permanente evolución.

Para COESSA, después de casi cinco décadas, adaptarse sigue siendo tan necesario como cuando comenzó.

El sector de la hostelería ha cambiado, el comercio ha evolucionado, la competencia es mayor y las necesidades de los clientes son cada vez más específicas. La experiencia acumulada supone una ventaja, pero no puede convertirse en inmovilismo. La empresa quiere aprovechar su conocimiento del mercado pitiuso precisamente para detectar oportunidades y continuar avanzando.

En ese proceso entra en escena la siguiente generación.

Para José Luis Escandell, comprobar que sus hijos José Luis y Miguel Ángel quieren continuar con el negocio familiar supone una satisfacción que va más allá de los resultados empresariales.

«Han crecido viendo el esfuerzo que hay detrás de una empresa como esta y conocen perfectamente lo que significa trabajar cada día para mantenerla y hacerla crecer», señala.

La incorporación generacional abre inevitablemente una nueva etapa. Cambian las personas, aparecen proyectos diferentes y evolucionan las formas de trabajar, pero el objetivo pasa por preservar aquello que la dirección considera esencial.

Cercanía, seriedad, estabilidad y conocimiento de las necesidades reales de los clientes forman parte de esa identidad. COESSA no pretende que el crecimiento haga desaparecer esas características.

«Nuestro objetivo no es solamente crecer, sino crecer manteniendo aquello que nos ha permitido llegar hasta aquí: la confianza de nuestros clientes», explica Escandell.

Herbes Sa Figuera. / COESSA

Esa confianza es precisamente el hilo que conecta los primeros años de la empresa con su situación actual. De aquel negocio que buscaba hacerse un hueco en un mercado con menos competidores a una compañía con aproximadamente 2.300 clientes, la escala ha cambiado, pero la filosofía que defiende su administrador permanece.

El reto ahora es trasladarla a la segunda generación.

Con Ibiza y Formentera como escenario, COESSA se prepara así para escribir un nuevo capítulo. Lo hace con proyectos de crecimiento en Formentera, nuevas líneas de productos y una generación que empieza a asumir el testigo después de haber conocido la empresa desde dentro durante años.

Cuando José Luis Escandell imagina los próximos tiempos, la palabra que utiliza es «ilusión».

Todavía quedan proyectos por desarrollar y oportunidades que explorar. Pero después de 46 años existe también la tranquilidad de comprobar que la empresa no termina con una generación. Hay continuidad, implicación y voluntad de seguir construyendo.

«El mejor legado no es solamente dejar una empresa. Es dejar unos valores, un equipo y un proyecto que la siguiente generación quiera continuar», afirma.

Quizá ahí se encuentre la mejor forma de explicar qué significa el futuro para COESSA. No consiste únicamente en vender más, ampliar catálogo o aumentar su presencia en Ibiza y Formentera. Consiste en conseguir que una empresa nacida como proyecto familiar hace casi medio siglo siga siendo reconocible para quienes han confiado en ella durante todos estos años.

Después de 46 años de trabajo, COESSA mira hacia delante con nuevos objetivos y con la segunda generación preparada para continuar el camino. Una evolución que permite a la compañía afrontar el futuro sin perder de vista el principio sobre el que, según su administrador, se ha construido toda su historia: trabajar cada día para cumplir con el cliente.

Mapa de ubicación de COESSA.

Contacto directo con COESSA

Para quienes quieran conocer más sobre COESSA, consultar sus líneas de producto o ponerse en contacto con la empresa, pueden hacerlo a través de los teléfonos 971 30 02 04 y 971 30 02 64, o mediante el correo electrónico coessapitiusas@coessa.es.

Una vía directa para acercarse a una compañía que, después de 46 años, sigue apostando por la cercanía y la atención personalizada en Ibiza y Formentera.