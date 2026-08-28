Narcotráfico
Cae una red británica en Sant Antoni que vendía tusi, cocaína, ketamina y chocolatinas psicotrópicas a turistas
La Guardia Civil arresta a dos hombres y a una mujer e incauta sustancias preparadas para su distribución
La Guardia Civil ha detenido en Sant Antoni a dos hombres y a una mujer de nacionalidad británica y ha desarticulado dos puntos activos de venta de drogas destinados principalmente al suministro de sustancias estupefacientes a turistas. Los arrestados están investigados por presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. La actuación se ha desarrollado en el marco de la operación 'Corsair Bal', que ha culminado con dos registros domiciliarios en Sant Antoni. Según la Guardia Civil, estas actuaciones han permitido desarticular los dos puntos de venta de drogas.
Durante los registros, los agentes intervinieron 68 bolsas monodosis de tusi, 16 bolsas de cocaína, 14 de ketamina, ocho bolsas de MDMA y más de 28 gramos de pastillas de éxtasis. Asimismo, se incautaron de 98 botellas de óxido nitroso de diferentes tamaños y tipologías y de 70 chocolatinas con sustancias psicotrópicas.
Los guardias civiles también localizaron diferentes útiles destinados al pesaje, preparación y dosificación de las sustancias, además de 6.670 euros y 2.050 libras esterlinas en efectivo.
La Guardia Civil señala además que los dos hombres y la mujer fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, y puestos a disposición del juzgado de guardia.
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