Aspanob atiende en Ibiza a un solo nuevo menor con cáncer en lo que va de 2026

"La mejor noticia que podemos trasladar este año en Ibiza es que en lo que va de año solo hay, de momento, un caso nuevo de menor con cáncer infantil que esté en la asociación ", afirma la delegada en Ibiza y Formentera de la Asociación de Familias de Menores con Cáncer de Balears (Aspanob), Mari Carmen Vargas, en referencia a la situación de la entidad. "Puede que sea el dato más bajo en la historia de la asociación", agrega.

La delegada pitiusa de Aspanob se muestra relativamente feliz con la cifra y, aunque su "deseo" es que con estas declaraciones "no gafe" esta situación, puesto que "todavía quedan cuatro meses para que concluya el año", considera que la asociación aún debe hacer frente a numerosas dificultades para seguir adelante con su objetivo: "Conseguir que las necesidades de las familias estén cubiertas y poder aportarles todo lo que necesiten".

En este sentido, apunta que, a pesar de que "se consiguen cubrir las necesidades", esto requiere "mucho esfuerzo y trabajo". Una situación que también se da "en la otra rama de Aspanob, llamada Asociación de Ayuda al Enfermo Desplazado de Baleares (Asamdib)".

Subvenciones tarde, mal e insuficientes

Uno de los principales motivos que explican la elevada carga de trabajo de Aspanob y Asamdib es que "las subvenciones públicas son tardías, malas e insuficientes", una problemática que Vargas ya expuso en declaraciones a Diario de Ibiza hace prácticamente un año. De hecho, asegura que "las subvenciones públicas no representan ni el 35 % del total de la financiación de la asociación". "Todo sigue igual en este sentido", apunta.

Asimismo, señala que esta tendencia "siempre ha sido similar e incluso, en algún momento, peor, ya que hubo uno o dos años en los que casi cerraron la asociación por falta de financiación".

Esta situación obliga a la asociación a buscar otras vías de financiación y a dedicar numerosas horas a conseguir fondos privados por su cuenta, ya sea mediante la organización de eventos benéficos o a través de fórmulas para captar aportaciones de empresas, entidades y particulares.

El 11 de septiembre de 2025, Vargas ya lamentaba, en declaraciones a Diario de Ibiza, los malabares que debía hacer la asociación para conseguir fondos: "Es muy difícil lograr financiación para niños con cáncer en Ibiza y Formentera".

Las subvenciones

Vargas reconoce que "mientras los gastos estén cubiertos, es indiferente que los fondos procedan de fuentes públicas o privadas", pero destaca que "si la financiación pública, que va llegando poco a poco, fuese suficiente, no sería necesaria la colaboración de empresas y particulares". "No hemos hablado de este tema en la asociación, pero este es mi parecer", puntualiza.

Pese a estas dificultades, al hablar sobre la evolución económica de la asociación durante este año, Vargas se muestra muy satisfecha: "Este 2026 está siendo un buen año porque han participado muchas empresas, entidades y gente de la calle y hemos organizado bastantes eventos. La situación ha mejorado mucho, ya que han colaborado muchísimo este año". Sin embargo, matiza: "Siempre faltan medios, ya que hay muchísimos gastos y es mucha la ayuda que necesitan las familias que se encuentran en esta situación".

"Estoy muy contenta por la situación de Formentera este año"

En cuanto a la situación financiera de Aspanob en Formentera, también ha mejorado considerablemente: "Estoy muy contenta por cómo están yendo las cosas este año en Formentera, donde ya hemos celebrado tres eventos este 2026 y ya contamos con patrocinadores y colaboradores". "Son pequeñas cosas con las que vamos poco a poco", añade Vargas, consciente de las diferencias que existen entre las islas por su dimensión: "No es el mismo nivel que en otras islas. De la misma manera, tampoco es el mismo nivel en Ibiza que en Mallorca, ya que al final somos sitios más pequeñitos". La situación contrasta con la que describía hace apenas un año. A principios de septiembre de 2025, Vargas afirmaba que "en Formentera no contamos a día de hoy con ningún patrocinador".

Otra de las dificultades a las que alude Vargas a la hora de conseguir financiación es la elevada cantidad de entidades que trabajan en la lucha contra el cáncer. Solo en Ibiza, señala, existen seis asociaciones relacionadas con este ámbito, lo que dificulta tanto hacer llegar el mensaje a la ciudadanía como captar el apoyo de empresas.

"Somos muchísimas y esto hace que sea muy difícil captar empresas. No nos pueden ayudar a todos. Es imposible, por eso necesitamos cobertura pública. Además, esto no consiste en llegar a una empresa, presentarte y ya está. Tienes que presentar un proyecto bien preparado y demostrarles que el trabajo que uno hace es muy necesario", afirma.

Finalmente, habla sobre nuevos proyectos que tiene en mente Vargas: "Particularmente, estoy intenado implementar algunos talleres en el Casal d'Igualtat, aunque para ello, como nos ocurre en los eventos, precisamos de voluntarios".

De ahí que Vargas insista en la necesidad de contar con una financiación estable que permita garantizar la continuidad de la labor que desarrollan Aspanob y Asamdib: acoger, atender y proporcionar recursos a los enfermos y a sus familias cuando deben desplazarse a Palma o a Barcelona para recibir el tratamiento que necesitan.