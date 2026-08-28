Reconocimiento
Antonio Buendía: el guardia civil que lleva 40 años al servicio de Ibiza recibe el homenaje del Consell
El Consell reconoce al guardia civil Antonio Buendía por sus 40 años de servicio en Ibiza
Vicent Marí destaca la “vocación de servicio público, compromiso y dedicación” del cabo mayor de la Guardia Civil durante cuatro décadas en la isla
El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha rendido homenaje este viernes al cabo mayor de la Guardia Civil Antonio Buendía Ávila por sus 40 años de dedicación, compromiso y servicio en la isla de Ibiza. El acto de reconocimiento se ha celebrado con la presencia del director general de Emergencias e Interior del Govern balear, Pablo Gárriz, y del director insular de Lucha contra el Intrusismo del Consell de Ibiza, Enrique Bastida.
Durante el encuentro, Marí ha entregado a Buendía una pieza de cerámica elaborada por el ceramista ibicenco Toniet como símbolo de agradecimiento por su trayectoria profesional y por cuatro décadas de trabajo vinculado a la seguridad en la isla. El presidente del Consell ha agradecido al cabo mayor de la Guardia Civil la labor desarrollada durante todos estos años y ha subrayado su implicación con Ibiza y sus vecinos.
“La suya es una trayectoria que es un ejemplo de vocación de servicio público, compromiso y dedicación a Ibiza y a su gente. Es de justicia reconocer cuatro décadas de trabajo al servicio de la seguridad y del bienestar de nuestra isla”, ha destacado Vicent Marí. El reconocimiento institucional ha puesto en valor la carrera de Antonio Buendía Ávila y su papel dentro de la Guardia Civil en Ibiza, después de 40 años de servicio en la isla.
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