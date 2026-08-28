Andrés Coll, de Ibiza al sueño americano con su música

"Ir creando una carrera musical por Estados Unidos". El joven músico ibicenco Andrés Coll (2000) se muestra ambicioso después de tocar por primera vez en Nueva York este verano, donde permaneció durante dos semanas, y está convencido de que repetirá una experiencia que califica como "para toda la vida". "Fue la primera vez que toqué ahí, aunque no será la última", asegura el artista.

Joel Chriss, director del 'Hamptons JazzFest' y fundador y director del festival ibicenco 'Jazz Point', celebrado el pasado mes de octubre, invitó a Coll a participar este verano en el certamen estadounidense. "Joel y yo tenemos una relación recíproca y nos hicimos amigos ya hace tres años", indica Coll. El músico ibicenco quería participar desde hacía tiempo en el festival y Chriss, a su vez, quería contar con él, aunque, por distintas circunstancias, la oportunidad no se había materializado hasta este verano. "Me dijo: 'Vente', y fui".

Coll se muestra muy satisfecho con la experiencia: "Ha ido muy bien y el público era genial". El artista quedó especialmente impactado por la enorme energía del público estadounidense.

"Tocar jazz en la cuna del jazz es otra cosa"

Además de la respuesta del público, otra de las circunstancias que contribuyeron a hacer especialmente positiva la experiencia de Coll en Estados Unidos fue la posibilidad de compartir escenario con músicos de reconocido prestigio. "Tocar con gente de ahí ha sido algo fantástico. Ahí donde he podido tocar, he tocado".

El jazz nació a finales del siglo XIX en Nueva Orleans, a más de 2.000 kilómetros de Nueva York, pero Coll destaca especialmente la oportunidad de interpretar este género en el país donde surgió. "Tocar jazz en la cuna del jazz es otra cosa", resume. "Todo parece una película", agrega.

"Tarde o temprano iba a ocurrir"

Coll, convencido del camino recorrido hasta ahora, asegura que participar en un evento de estas características era algo que "tarde o temprano iba a pasar". "Era cuestión de tiempo, aunque no es demasiado fácil viajar hasta Estados Unidos por el tema del visado o por las conexiones".

Precisamente las conexiones aéreas han experimentado este año un cambio importante para Ibiza. Desde el 31 de mayo, la aerolínea estadounidense United conectará directamente la isla con Nueva York, mediante cuatro vuelos semanales. Ante esta histórica novedad para la conectividad de Ibiza, Coll, que tendrá más facilidades para desplazarse hasta Estados Unidos en próximos viajes, bromea: "No sé si alguien vinculado con la aerolínea me habrá leído la mente o no".

Más allá de la mejora de las conexiones y del elevado precio de los billetes —574 euros ida y vuelta en este viaje—, Coll tiene claro que regresará a Estados Unidos para seguir tocando. De hecho, considera que el país puede convertirse en "una segunda casa donde pasar parte del año". "Me han acogido genial y me estoy preparando para volver en diciembre, y ya veremos", afirma.

"Llevar el sonido de Ibiza por Estados Unidos"

La primera aventura de Coll en tierras estadounidenses se ha saldado con seis conciertos entre el 29 de julio y el 8 de agosto, repartidos entre Nueva York y distintos escenarios del 'Hamptons JazzFest'.

El 29 de julio actuó junto al Thomas Majcherski Quartet en el Hamptons JazzFest, en Bridgehampton. Un día después compartió escenario con el Eric Person Organ Trio en Albert’s Bar, en Times Square. El 1 de agosto tocó con el Wayne Escoffery Quartet, liderado por el saxofonista ganador de un Grammy, dentro del 'Hamptons JazzFest' en Sag Harbor. El 5 de agosto participó junto al Patrick Cornelius Quartet en otra de las citas del festival, celebrada en Bridgehampton. Su estancia estadounidense culminó los días 7 y 8 de agosto con dos actuaciones junto al Ricky Ford Quintet en Smalls Jazz Club, uno de los emblemáticos clubes de jazz de Manhattan.

A pesar de mostrarse muy feliz con la experiencia, la ambición de Coll no cesa y va en busca de más. Por ello, también quiere dar a conocer sus canciones e ir más allá del jazz en tierras americanas: "Mi estilo combina música tradicional ibicenca con otros géneros como un poco de rock o de folk, entre otros, y mi objetivo es llevar el sonido de Ibiza por Estados Unidos".

Cabe recordar que antes de poner rumbo a Estados Unidos, Coll regresó al ciclo Nits Amples d’Estiu después de una gira por Europa, con un proyecto renovado y acompañado por algunos de sus músicos de confianza en la isla.

Coll, quien toca instrumentos como el piano, la marimba, el vibráfono o las castanyoles, sigue dando forma a una propuesta en la que mezcla sus raíces con influencias del jazz, el rock o el folk. Después de una gira por Europa y de regresar este verano a Ibiza con un proyecto renovado junto a algunos de sus músicos de confianza en la isla, su primera experiencia en Estados Unidos abre ahora una nueva vía para un objetivo que tiene claro: "Llevar el sonido de Ibiza por Estados Unidos".