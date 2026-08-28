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¿Taxi o after?: Miguel, el taxista que convirtió su coche en una pista de baile en Ibiza
La dj Anna Eager comparte en Instagram un divertido trayecto por la isla en el que el conductor acompaña la música encendiendo y apagando las luces interiores del vehículo
En Ibiza, a veces la fiesta empieza antes incluso de llegar a la discoteca… ¿o después?. La dj Anna Eager ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo de un trayecto en taxi por la isla que ha llamado la atención de sus seguidores por el ambiente que se vive dentro del vehículo.
En las imágenes, grabadas durante el recorrido, los ocupantes del taxi disfrutan de la música mientras suena ‘Jamaican (Bam Bam)’, tema de Hugel. El conductor, identificado por la propia dj como Miguel, se suma al ambiente encendiendo y apagando las luces interiores del coche siguiendo el ritmo de la canción.
“¡El mejor viaje en taxi de todos!”
Eager relata que el taxista ya los recibió “bailando con la música puesta” y que, durante el trayecto, incluso les entregó su teléfono para que pudieran escoger las canciones que querían escuchar. Después, según cuenta, comenzó a hacer parpadear las luces al ritmo de la música. “¡El mejor viaje en taxi de todos!”, escribió la artista en Instagram.
La publicación ha generado numerosas reacciones entre los usuarios. Algunos han celebrado el ambiente del trayecto y lo han definido como la auténtica esencia de la isla, mientras que otros han mostrado sus dudas sobre este tipo de comportamientos al volante.
Una escena que resume a la perfección la expresión con la que muchos visitantes describen sus experiencias más inesperadas en la isla: “Ibiza taxis hit different”. O, lo que es lo mismo, en Ibiza hasta un simple viaje en taxi puede terminar convertido en parte de la noche.
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