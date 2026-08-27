“No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza

La noticia de que United Airlines conectará Ibiza con Nueva York a partir del verano de 2027, con cuatro vuelos semanales entre es Codolar y Newark, ha despertado algo más que curiosidad viajera. En la página de Facebook de Diario de Ibiza, la pregunta era sencilla: ¿A dónde te gustaría que hubiera vuelos directos desde Ibiza? Y las respuestas han acabado dibujando un mapa muy particular: mucho sur de España, mucho norte peninsular, muchas ganas de Menorca, bastante Italia y Alemania, algunos sueños transoceánicos y, cómo no, una buena dosis de ironía marca de la casa. El gran sueño no siempre es Manhattan. A veces es Granada. O Menorca. O León. O, simplemente, llegar sin perder el día en el intento.

Porque Nueva York suena muy bien, pero para muchos lectores el verdadero lujo no está en cruzar el Atlántico, sino en poder llegar a Granada (que no tiene aeropuerto), Sevilla, Asturias, León, Menorca o Almería sin convertir un vuelo de una hora en una excursión de día completo con escala incluida.

Granada (sic), Sevilla, Córdoba y Almería: el sur tira mucho

Uno de los destinos más repetidos es Granada. Y eso que no tiene aeropuerto. Lo piden lectores con la contundencia de quien no está haciendo una sugerencia, sino casi una reclamación histórica. “A Granada todo el año”, escribe JA Sánchez Sánchez. En la misma línea, Ana Díaz pide “¡a Granada todo el año!”, mientras que Rosa Maria Lozano resume el motivo familiar y social: “A Granada, que vivimos muchos aquí”. Lo de que no tenga aeropuerto, parece darles igual a los lectores. Ellos quieren ir a Granada. ¡Y punto!

Dos personas observan la Alhambra de Granada desde el Mirador de San Nicolás durante el episodio de calima del pasado mes de marzo, uno de los más intensos registrados en las últimas décadas. / EFE / Pepe Torres

También aparece mucho Sevilla. Ana Maria Rosado lo explica desde la vida cotidiana: “A Sevilla, tres veces por semana, tengo ami hija, mis niños y mi yerno, me vendría muy bien”. Rocío Mateo va incluso más allá y pide “a Sevilla todos los días”. Inmaculada Marí Mayans lo deja en una sola palabra, pero con exclamación: “¡Sevilla!”.

El sur no termina ahí. Córdoba, Jerez y Almería también salen en la lista. Ángela Na pide “a Córdoba y Oviedo todos los días”; Mari Medina Cano apunta “a Córdoba”; Fina Ribas combina destinos: “Córdoba y Granada”; y Paqui Domínguez Bueno reclama “a jerez”. Merly Núñez pide directamente “a Almería, cada dia”, mientras Luque Antonia Maria formula la ruta como si ya estuviera en el panel del aeropuerto: “Ibiza-Almería”.

Menorca, tan cerca y tan lejos

Otro de los grandes temas es Menorca. No por exótica, sino precisamente por lo contrario: por cercana. Para algunos lectores, que dos islas baleares no estén bien conectadas resulta difícil de entender.

Menorca / DI

Zenón PM lo expresa con indignación: “A Menorca, que es una vergüenza que no haya vuelos directos para los baleares”. Maika Fernández Gómez coincide: “A Menorca, tan cerca y haciendo escala”. Antonia Torres Tur reclama “¡¡Menorca todo el año!!” y Andrea Bisbal Sayer lo pide en catalán: “Menorca, tot s'any”.

Yolanda Roig incluye Menorca entre sus prioridades: “Menorca, Granada y Londres. Todo el año”. También Fede Del Almendro apuesta por “Menorca y Girona”, mientras Juan Cardona Torres lo deja claro: “A Menorca directo”.

El norte también quiere sitio en el mapa

El norte peninsular aparece como otro bloque fuerte. Galicia, Asturias, Santander, San Sebastián, Valladolid, León o Zaragoza se repiten en distintas respuestas. Narcís Planells Noguera propone una especie de equilibrio territorial: “Menorca, una conexión con el sur (Sevilla/Málaga) y una con el norte (Galicia/Asturias/País Vasco)”. Paula Llorente pide “Asturias todo el año, y Menorca”, y Maria Dolores Mares insiste: “A Asturias todo el año”.

Un pescador de salmón en el río Narcea, en Asturias / Miki López

Galicia también aparece en varias versiones. Julio García propone vuelos directos “a Santiago Coruña Vigo”, Dolores Sixto pide “a Santiago todo el año” y Mary Rey García apunta “a Coruña Galicia”. En la misma línea, Mari Cruz Pereira reclama “Vigo”.

León tiene su propio pequeño lobby. Meta Mess pide “a LEÓN, TODO EL AÑO, no solo un día a la semana durante cuatro meses”. Idea en la que coinciden Torny Sheldon y David Martínez. También se piden Zaragoza, Valladolid, Santander, San Sebastián, Pamplona o Salamanca. Marga Prats Vidal pregunta “a Zaragoza, que no sé por qué los quitaron”; Maria Sala Marí pide “Valladolid, todo el año”; María Martín Díez reclama “a Santander”; Evelyn Aikman se queda con “¡Pamplona!”, y Margarita Figueruelo Burrieza pide vuelos “a Salamanca”.

Italia, Alemania y Europa: los residentes también miran fuera

No todo es Península. Muchos lectores recuerdan que Ibiza vive también de una población muy internacional y que, fuera del verano, algunas conexiones se echan mucho de menos. Lina Ribas Roselló pide “más vuelos directos todo el año a Italia”. Valentina Assorbi concreta más: “A Milán todo el año para mí sería genial”. Riko Fra propone “Palermo”, Ilenya Ile pide “a Sicilia” y Alessandra Beccia reclama “Torino”.

Agentes de la Policía italiana en Milán / POLICÍA DE ESTADO DE ITALIA

Alemania también aparece con fuerza. Manuela Kasi pide “Düsseldorf y Dortmund todo el año como hace años”, y Anne Lutz apunta “Frankfurt/Hahn”.

En otros puntos de Europa, hay peticiones para Bucarest, Belgrado, Bruselas, Budapest, Helsinki, Lisboa, Oslo, Lituania, Grecia, Edimburgo, Croacia o Turquía. Laura Leon sueña con vuelos directos a “Turquía, Macedonia, Croacia, Edimburgo,...”, mientras Eva Weissenfels pide “Lisboa todo el año”.

Reivindicar vuelos todo el año

La pregunta iba de vuelos, pero algunos lectores aterrizaron en otros problemas de la isla. Mar Ocaña resume una queja muy compartida: las conexiones en verano no siempre sirven a quienes viven y trabajan en Ibiza. “A todos los lugares posibles. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la población trabajamos en verano, no nos beneficia, no nos sirve de nada tener esas conexiones si luego en invierno, que es cuando todos podemos viajar, tenemos solo a la Península cuatro directos”, escribe. Y añade una crítica al transporte interislas: “Y qué decir de la avioneta que tenemos interislas, que da un poco de vergüenza tener esas avionetas cuando tenemos que ir a Palma”.

Rafael Ramírez Parejo también cambia el foco: “Primero hay que arreglar las líneas de bus, que en invierno hay gente aquí también”. Simona Thai lo dice aún más breve: “Y en invierno ni autobús”.

Otros directamente no quieren más vuelos. Jon Perry escribe: “A ningún sitio, ya hay demasiados vuelos y mucha gente”. Elionor Ferris Malonda coincide desde una postura más turística que aeroportuaria: “Menos vuelos y menos turistas”. Carmen Pozo Tamayo prefiere que la prioridad sea otra: “A lugares de España, no de Estados Unidos”.

Como en todo buen hilo de Facebook, también hubo respuestas imposibles a la pregunta planteada tras el anuncio del vuelo a Nueva York. Algunos piden vuelos interpitiusos. Gini Balaguer escribe: “A mi casa de Cala de Bou y si puede ser hidroavión mejor, así me deja bien delante”. Juan Antonio Escandell Marí propone una ruta balear alternativa: “A Formentera, que en barco me mareo...”. Y Alex Trinidad se queda todavía más cerca: “Sta eulalia”.