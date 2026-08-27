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Visita a las escuelas de verano de Sant Antoni
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El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, y el concejal de Juventud, Jorge Nacher, visitaron ayer las escuelas de verano municipales, coincidiendo con su última semana de actividad. Este año, más de 700 menores han participado en los centros educativos y el Espai Jove, a los que se suman otras 97 plazas en el Complejo Deportivo Can Coix.
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