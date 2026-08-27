Ibiza con la catástrofe en Nepal: Vía Oberta recoge donativos para las víctimas

La ONG ibicenca Vía Oberta ha comenzado a recoger donativos para ayudar a las personas afectadas por las graves inundaciones registradas en la frontera entre Nepal y el Tíbet. La entidad, que desarrolla desde hace años proyectos de cooperación en el país asiático, prevé participar tanto en la respuesta de emergencia como en la posterior reconstrucción de las zonas afectadas. "Estaremos a través de nuestro socio local o contraparte sobre el terreno ayudando y, si fuera necesario, nos desplazaríamos desde Ibiza a Nepal", explica Magí Ferrer Tomás, gerente de Vía Oberta.

La organización trabaja ahora con sus contactos en Nepal para determinar cuáles son las necesidades más urgentes y cómo canalizar las aportaciones. "Estamos coordinando con políticos y con las personas que tenemos allí para ver qué es lo más importante que necesitan con urgencia", señala Ferrer.

Prioridad a las aportaciones económicas

Por el momento, Vía Oberta considera que los donativos económicos son la forma más rápida y práctica de ayudar, ya que permiten adquirir directamente sobre el terreno los productos necesarios y evitan los elevados costes del transporte internacional. Tal como explica el gerente de la ONG, en caso de que se detecte alguna necesidad que no pueda cubrirse en Nepal lo enviarán desde aquí: "Asumiendo los costes nosotros", añade.

La entidad no descarta, por tanto, organizar más adelante envíos de material, aunque en esta primera fase apuesta por las aportaciones económicas. "Todos los ibicencos o formenterenses que quieran canalizar su solidaridad a través nuestra ya saben que el 100% va a llegar a Nepal", destaca el gerente. Los donativos pueden realizarse mediante transferencia a la cuenta de Vía Oberta, IBAN ES30 2100 3791 7422 0028 8333, con el concepto "Donativo catástrofe Nepal".

Los proyectos de la ONG, fuera de la zona afectada

Las personas vinculadas a Vía Oberta que trabajan actualmente en Nepal se encuentran bien y los proyectos de la organización no han resultado afectados por la catástrofe. "Teníamos personas trabajando en Granja Viva y en el proyecto de agua de Jhang Jhang y están todos bien", explica Ferrer. La zona más próxima en la que trabaja la ONG se encuentra a unos 150 kilómetros del área afectada.

Precisamente en Jhang Jhang, en el distrito de Sindhuli, Vía Oberta puso en marcha el pasado mes de mayo su octavo proyecto de abastecimiento de agua potable en Nepal, que beneficiará a 582 personas de 97 hogares y cuenta con financiación del Fons Pitiús de Cooperació.

Asimismo, la entidad desarrolla Granja Viva, una iniciativa dirigida a ofrecer formación agrícola y ganadera a jóvenes de zonas rurales para que puedan generar ingresos en sus comunidades y no se vean obligados a emigrar en busca de trabajo.

Emergencia y reconstrucción

La intención de Vía Oberta es que su intervención no termine cuando pase la primera fase de la emergencia. La ONG prevé colaborar posteriormente en la reconstrucción de viviendas, servicios básicos y medios de vida de las comunidades afectadas.

Ferrer subraya que la situación es especialmente complicada en un país con recursos limitados. "Hay gente desaparecida y es un país con pocos recursos que está intentando buscar a esas personas", señala. Ante esta situación, Vía Oberta quiere aprovechar su experiencia y su red de colaboradores en Nepal para hacer llegar directamente la solidaridad procedente de Ibiza y Formentera a las comunidades que más lo necesiten.