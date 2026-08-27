Vecinos de sa Caleta acusan a Aena de "hiperclorar el agua residual" para evitar registros de E. coli

"Los apartamentos Don Pepe tienen su propio sistema de alcantarillado, no tiene nada que ver". Así responde el portavoz de la Asociación de Vecinos de sa Caleta, Mario Riera, a las insinuaciones de Aena de que el vertido de aguas fecales de es Codolar podría proceder de una fuente que no fuera el aeropuerto. Próximos a la playa se alzan los apartamentos Don Pepe, arañados por el tiempo. Pero esta no es la fuente del problema.

"Hemos detectado indicios de que hay una hipercloración del agua para evitar que los análisis den positivo en E. coli", exprea Riera. Esta sospecha se basa en la observación de una mancha de color blanquecino que antes no existía y que los vecinos han visto aparecer recientemente en las paredes del recinto exterior del aeropuerto. El agua que se vierte en el césped, que Aena asevera que se trata de agua tratada en su depuradora y que tienen autorización para utilizarla como agua de riego, se filtra a través de las paredes y deja, en el exterior, manchas verdes propias de la humedad, que acaban en el Torrent de sa Font.

Desde hace algunos días, estas manchas se han tornado blancas. Los vecinos sospechan que Aena podría estar hiperclorando el agua para escapar de los análisis, una práctica tóxica para el subsuelo. Los vecinos han hecho un registro de entrada en el Ayuntamiento de Sant Josep para dejar constancia de este extremo, tal y como ha podido comprobar este rotativo.

Las semanas anteriores, tanto el Seprona como el Ayuntamiento de Sant Josep adelantaron que tomarían muestras para determinar si ha habido una contaminación por aguas residuales y para monitorear la calidad del agua de baño en es Codolar, aunque a día de hoy todavía no han hecho públicos los resultados.

Lluvia y malos olores

Este miércoles, tras la lluvia, en los alrededores del aeropuerto se percibía un fuerte olor característico de las aguas residuales. Los vecinos de la zona no han pasado por alto este detalle. En el Torrent des Cirer, que corre paralelo a la pista de aterrizaje del aeropuerto, se acumulaba un palmo de agua. Al final del torrente, ya en es Codolar, la capa densa que recubría el vertido ha desaparecido. Pero el agua continúa tiñendo las piedras de color verde y proliferan los insectos y los microorganismos.

"Estos días ha habido mucho movimiento de camiones de succión de aguas residuales por allí y esto es evidencia de que la depuradora no da", explicó Riera. "El aeropuerto sigue creciendo pero la depuradora es la misma de siempre".

Por su parte, desde Aena indican: "En la planta de tratamiento de aguas residuales del aeropuerto se están llevando a cabo los procesos biológicos y químicos ordinarios asociados al funcionamiento habitual de la instalación, de acuerdo con los procedimientos establecidos para el tratamiento y gestión de las aguas residuales". Además, añaden que "se están realizando diversas verificaciones e inspecciones de las instalaciones aeroportuarias y de los sistemas asociados, con el objetivo de monitorizar que el funcionamiento es el establecido. Además, se han reforzado las medidas de vigilancia y seguimiento de las instalaciones".

Aena dice "reiterar su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente, la protección del entorno y la mejora continua de sus instalaciones. Y continuará colaborando y coordinándose activamente con las administraciones competentes en todas las actuaciones que se estén llevando a cabo", indica el gestor aeroportuario en una nota a preguntas de Diario de Ibiza.

Otras reclamaciones vecinales

Este no es el único frente que Aena tiene abierto con los vecinos. La Asociación de Vecinos Can Frígolas, próximos al aeropuerto, reclaman saber exactamente cuánta agua extrae el aeropuerto de los cinco pozos de los que tiene permitido hacerlo. Los vecinos, que no están conectados a la red de suministro, dependen del agua de las capas freáticas para abastecer sus domicilios. "Aena está secando los acuíferos de la gente", afirma Mario Riera.

"Cuando se hizo el aeropuerto, estas cosas no se tuvieron en cuenta. Hay mucha opacidad en lo que pasa ahí dentro, porque Aena es de su propia competencia, no tiene que dar explicaciones a nadie y hace lo que le da la gana", remarca Riera.

Por su parte, la Asociación de Vecinos Can Palleu continúa en lucha contra la gestora aeroportuaria. Los vecinos, cuyos terrenos colindan con la pista del aeropuerto, reclaman que Aena pretende ampliar las pistas de aterrizaje, lo que las aproximaría aún más a sus viviendas, con las molestias y ruidos que conlleva. "El proyecto es ocupar esos terrenos, que son de dominio de Aena, tapando el torrente des Cirer. Les van a poner la pista en sus morros", denuncia Riera.

Ampliación del aeropuerto

En cuanto a los planes de Aena de ampliar el aeropuerto, alegando mejoras en las salas VIP y mayor seguridad, los vecinos de sa Caleta no se acaban de creer del todo las declaraciones de la gestora aeroportuaria. "Creemos que el aeropuerto ya tiene la capacidad suficiente y ya tenemos bastantes turistas a lo largo del año. Ellos vendrán con argumentos de seguridad, pero nosotros no nos los creemos", afirma Riera. "Pensamos que en el fondo existe la intención de ampliar el volumen de pasajeros que llegan cada año".