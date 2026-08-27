Trifino Santacruz, un paraguayo con cáncer terminal que vive en Ibiza, no pudo recoger su NIE: la Policía se lo llevará al hospital

Trifino Santacruz es un paraguayo residente en Ibiza. Tiene 55 años y permanece ingresado en el Hospital Can Misses con un cáncer de estómago en estado avanzado. La Asociación de Paraguayos en Ibiza ha querido hacer público su agradecimiento al Cuerpo de Policía Nacional de Ibiza por la respuesta ofrecida ante su situación y para resolver un problema burocrático que podría complicar la vida de su familia cuando él ya no esté.

Según ha explicado a Diario de Ibiza la presidenta de la asociación, Evelyn Pereyra Lurdes, Trifino lleva aproximadamente un mes en el hospital, desde el día en que acudió con un fuerte dolor de estómago y vómitos con sangre. Tras las pruebas, los médicos detectaron que tenía un cáncer de estómago terminal y Trifino ya no pudo volver a su casa. "Según la información trasladada por los profesionales sanitarios a la familia, se encuentra en una situación terminal y se espera únicamente la evolución final de su enfermedad", indican desde la agrupación.

Tampoco acudir a la comisaría de la Policía Nacional, donde tenía previsto retirar su NIE, por arraigo y trabajo, el 8 de agosto, ya que quedó ingresado antes de poder completar ese trámite. Para la familia, contar con esta documentación resulta importante porque facilitaría los trámites administrativos que deban afrontar tras su defunción, tanto si optan por la repatriación de sus restos a Paraguay como por la inhumación en suelo español.

Desde la Asociación de Paraguayos en Ibiza explican que Trifino Santacruz es una persona muy querida dentro de la comunidad paraguaya de la isla y que, durante estos años, ha participado en distintas actividades sociales, culturales y charlas organizadas en Ibiza. Su enfermedad, y sobre todo el estadío de la misma, hizo que la agrupación se movilizara para ayudarle a él y su familia.

Una enfermedad en pleno proceso de regularización

La entidad subraya que el caso de Trifino refleja la dureza que muchas familias migrantes pueden afrontar lejos de su país de origen, especialmente cuando una enfermedad grave aparece en mitad de un proceso de integración y regularización.

Santacruz se encuentra actualmente en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Can Misses, donde permanece sedado. "Está muy débil, ha adelgazado mucho y recibe alimentación por sonda", ha comentado Pereyra Lurdes. Junto a él se encuentran su mujer, Carmen, sus dos hijos y su pequeño nieto.

Agradecimiento a la Policía Nacional

Ante su delicado estado de salud y la imposibilidad de desplazarse a comisaría, la Policía Nacional se ha movilizado para que las gestiones puedan realizarse en el propio hospital. La asociación destaca en particular la actuación del agente Víctor Fernández, por la atención y sensibilidad mostradas hacia la familia.

Para Pereyra Lurdes, esta actuación representa un "ejemplo de humanidad y sensibilidad" de las instituciones. La presidenta de la Asociación de Paraguayos señala que su intención no es solo dar a conocer el caso de una familia que atraviesa un momento límite, sino también reconocer el trabajo de quienes, desde las instituciones, responden con empatía ante situaciones especialmente difíciles. "Para la familia, este gesto tiene un valor enorme", afirman.

La Asociación de Paraguayos en Ibiza ha querido trasladar públicamente su agradecimiento a la Policía Nacional por el trato recibido y por la disposición mostrada para ayudar a Trifino Santacruz y a sus seres queridos en uno de los momentos más duros de sus vidas. "Consideramos que esta historia no solo habla de los últimos momentos de una persona y de la preocupación de una familia. También habla de integración, solidaridad, empatía y servicio público, y de cómo un gesto de sensibilidad puede tener una importancia extraordinaria para quienes atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas", concluye la asociación.