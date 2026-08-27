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Siete noches de danza en Ibiza: flamenco, urbana y contemporánea por 8 euros en Cas Serres

La Temporada de Danza 2026 de Ibiza inicia el 4 de septiembre con 'Atlas de anatomía' y concluye el 27 de noviembre con 'Mutar. Romper. Vibrar'

Clase del Conservatorio de Danza en Vara de Rey el Día Mundial de la Danza.

Clase del Conservatorio de Danza en Vara de Rey el Día Mundial de la Danza. / J.A. Riera

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Redacción Ibiza

Ibiza

El Consell de Ibiza pondrá en marcha el próximo viernes, 4 de septiembre, la Temporada de Danza 2026, que llevará a Cas Serres siete espectáculos entre septiembre y noviembre con propuestas de danza española, flamenco contemporáneo, danza moderna, contemporánea y urbana dirigidas tanto al público general como a jóvenes y adultos.

La programación incluye obras que abordan cuestiones como la identidad, el desarraigo, la comunidad, la cultura laboral, el género o la transformación personal y colectiva. Todas las representaciones tendrán lugar a las 20 horas en el Auditori del Centre Sociocultural de Cas Serres y tendrán una duración aproximada de una hora.

Programación de septiembre

La Temporada de Danza comenzará el viernes 4 de septiembre con 'Atlas de anatomía', de la compañía Paula Quintana, un espectáculo para todos los públicos que combina danza española y flamenco contemporáneo. La propuesta parte de un cuerpo femenino en el que conviven la tradición andaluza heredada, las influencias afrolatinas y el presente europeo, y plantea una reflexión sobre la identidad, el cuerpo y el lugar que este ocupa.

El viernes 11 de septiembre será el turno de 'Aurora boreal', de Paula Quintas Cia., una pieza de danza contemporánea dirigida a mayores de 12 años. Inspirada en las luminosidades efímeras de las geografías del norte, la obra invita a reflexionar sobre la fugacidad de la vida, la velocidad y la serenidad de lo efímero frente a una sociedad marcada por el consumo inmediato.

La programación continuará el sábado 19 de septiembre con 'Fandango Reloaded', de Inka Romaní, una propuesta para todos los públicos que, a través de la danza moderna, contemporánea y urbana, explora la capacidad de la danza para activar una experiencia ritual compartida y reflexiona sobre los mecanismos de colectividad y comunidad presentes tanto en las danzas tradicionales como en las urbanas.

El sábado 26 de septiembre llegará 'Nó', de la compañía Elahood, un espectáculo de danza urbana y contemporánea especialmente dirigido al público joven. La propuesta plantea un viaje onírico que, desde la ironía y la fantasía, incorpora cuestiones vinculadas a la deconstrucción del género y la conciencia de clase.

Programación de octubre

Ya en octubre, el viernes 2, la Cía Daniel Abreu presentará 'Es aquí', una obra de danza moderna y contemporánea dirigida al público adulto que reflexiona sobre el desarraigo, el sentido de pertenencia y la relación con el territorio. Danza y palabra se unen en una pieza que confronta la necesidad de sentirse parte de un lugar con la mirada efímera del visitante.

Al día siguiente, sábado 3 de octubre, Osa + Mujika presentará 'Lana', una propuesta de danza moderna y contemporánea para público mayor de 12 años. La obra pone el foco en conceptos como el éxito, el valor o el estatus e invita a reflexionar sobre una cultura laboral obsesiva que condiciona las relaciones y puede acabar afectando al bienestar físico y emocional.

La Temporada de Danza 2026 se cerrará el viernes 27 de noviembre con 'Mutar. Romper. Vibrar', de Dàcil González y Carmen Fumero, una propuesta para todos los públicos que muestra un mundo en transformación a partir del punto de encuentro de tres mujeres. El espectáculo construye un universo de tonos, texturas y volúmenes que se convierte en un espacio para el cambio, la reinvención, el juego y el error.

Venta de entradas

Las entradas para los espectáculos de la Temporada de Danza 2026 se pondrán a la venta a partir de este jueves, 27 de agosto, a través de Ticketib, con un precio de 8 euros en venta anticipada y 12 euros en taquilla.

Noticias relacionadas y más

Para cualquier duda o consulta se puede contactar con el servicio de programación cultural del Consell de Ibiza en el teléfono 680 104 856, de lunes a viernes entre las 10 y las 14 horas, o a través del correo electrónico programacio.cultural@conselldeivissa.es.

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