Siete noches de danza en Ibiza: flamenco, urbana y contemporánea por 8 euros en Cas Serres

El Consell de Ibiza pondrá en marcha el próximo viernes, 4 de septiembre, la Temporada de Danza 2026, que llevará a Cas Serres siete espectáculos entre septiembre y noviembre con propuestas de danza española, flamenco contemporáneo, danza moderna, contemporánea y urbana dirigidas tanto al público general como a jóvenes y adultos.

La programación incluye obras que abordan cuestiones como la identidad, el desarraigo, la comunidad, la cultura laboral, el género o la transformación personal y colectiva. Todas las representaciones tendrán lugar a las 20 horas en el Auditori del Centre Sociocultural de Cas Serres y tendrán una duración aproximada de una hora.

Programación de septiembre

La Temporada de Danza comenzará el viernes 4 de septiembre con 'Atlas de anatomía', de la compañía Paula Quintana, un espectáculo para todos los públicos que combina danza española y flamenco contemporáneo. La propuesta parte de un cuerpo femenino en el que conviven la tradición andaluza heredada, las influencias afrolatinas y el presente europeo, y plantea una reflexión sobre la identidad, el cuerpo y el lugar que este ocupa.

El viernes 11 de septiembre será el turno de 'Aurora boreal', de Paula Quintas Cia., una pieza de danza contemporánea dirigida a mayores de 12 años. Inspirada en las luminosidades efímeras de las geografías del norte, la obra invita a reflexionar sobre la fugacidad de la vida, la velocidad y la serenidad de lo efímero frente a una sociedad marcada por el consumo inmediato.

La programación continuará el sábado 19 de septiembre con 'Fandango Reloaded', de Inka Romaní, una propuesta para todos los públicos que, a través de la danza moderna, contemporánea y urbana, explora la capacidad de la danza para activar una experiencia ritual compartida y reflexiona sobre los mecanismos de colectividad y comunidad presentes tanto en las danzas tradicionales como en las urbanas.

El sábado 26 de septiembre llegará 'Nó', de la compañía Elahood, un espectáculo de danza urbana y contemporánea especialmente dirigido al público joven. La propuesta plantea un viaje onírico que, desde la ironía y la fantasía, incorpora cuestiones vinculadas a la deconstrucción del género y la conciencia de clase.

Programación de octubre

Ya en octubre, el viernes 2, la Cía Daniel Abreu presentará 'Es aquí', una obra de danza moderna y contemporánea dirigida al público adulto que reflexiona sobre el desarraigo, el sentido de pertenencia y la relación con el territorio. Danza y palabra se unen en una pieza que confronta la necesidad de sentirse parte de un lugar con la mirada efímera del visitante.

Al día siguiente, sábado 3 de octubre, Osa + Mujika presentará 'Lana', una propuesta de danza moderna y contemporánea para público mayor de 12 años. La obra pone el foco en conceptos como el éxito, el valor o el estatus e invita a reflexionar sobre una cultura laboral obsesiva que condiciona las relaciones y puede acabar afectando al bienestar físico y emocional.

La Temporada de Danza 2026 se cerrará el viernes 27 de noviembre con 'Mutar. Romper. Vibrar', de Dàcil González y Carmen Fumero, una propuesta para todos los públicos que muestra un mundo en transformación a partir del punto de encuentro de tres mujeres. El espectáculo construye un universo de tonos, texturas y volúmenes que se convierte en un espacio para el cambio, la reinvención, el juego y el error.

Venta de entradas

Las entradas para los espectáculos de la Temporada de Danza 2026 se pondrán a la venta a partir de este jueves, 27 de agosto, a través de Ticketib, con un precio de 8 euros en venta anticipada y 12 euros en taquilla.

Para cualquier duda o consulta se puede contactar con el servicio de programación cultural del Consell de Ibiza en el teléfono 680 104 856, de lunes a viernes entre las 10 y las 14 horas, o a través del correo electrónico programacio.cultural@conselldeivissa.es.