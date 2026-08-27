Tardeo en el puerto de Ibiza 'fartes' de los problemas que provoca la masificación turística

Alrededor de 80 personas han participado esta tarde noche en la cena reivindicativa organizada en la Marina de Ibiza para reclamar la recuperación de los espacios públicos por parte de los residentes en la isla frente a la saturación que provoca desde hace unos años el turismo durante los meses centrales del verano.

Sentados sobre pareos en el suelo o en sillas plegables y compartiendo un pica-pica con tortilla, pan con embutido y cerveza y otras bebidas, los asistentes defienden una forma de protesta pacífica y colectiva. Había tanto jóvenes como gente más mayor en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, a rebosar de turistas durante la mayor parte del verano.

Entre ellos se encuentra la cómica y guionista ibicenca Irene Francolí, quien señala a Diario de Ibiza que para ella esta iniciativa es "fer poble", una manera de protestar pacíficamente y, al mismo tiempo, de hacer comunidad en la defensa de los espacios públicos. También hay familias con niños y carritos de bebé, vecinas del barrio marinero de la capital y residentes llegados de otros puntos de la isla, como Miriam Haro, vecina de es Canar, que se enteró de la convocatoria a través de un mensaje de WhatsApp enviado por sus amigos.

Precisamente, el boca a boca ha sido una de las principales vías de difusión de la convocatoria anónima que ha corrido por las redes sociales en las últimas semanas y que sigue a las concentraciones ya celebradas en varios puntos de Mallorca por el mismo motivo. "En Ibiza no podemos ser menos, es necesario reclamar los espacios urbanos que son nuestros", declara uno de los asistentes.

Las protestas contra la masificación continuarán el domingo por la mañana con la 'xindriada popular' organizada por la Associació de Joves d'Eivissa, que han convocado a quienes estén hartos de sentirse expulsados de su propia isla a las "ocho o nueve" de la mañana en Cala Saladeta.