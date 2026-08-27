La concejala de Seguridad de Sant Antoni defiende que es "totalmente falso" que estuviera de fiesta durante el eclipse y amenaza con acciones legales

La concejala de Seguridad Ciudadana de Sant Antoni, Neus Mateu, ha asegurado que es "totalmente falsa, difamatoria e inaceptable" la acusación del PSOE, que le achaca haber seguido el eclipse del pasado 12 de agosto desde la zona VIP de la fiesta que se celebró en la playa de s'Arenal. Además, ha avisado de que "poner en duda la honorabilidad de una persona puede tener responsabilidades penales" y ha amenazado con emprender acciones legales por "delitos de injurias y calumnias".

"Hemos llegado a un punto en el que los ataques son personales. El 12 agosto estuve trabajando todo el día y así lo ha corroborado la Junta de Personal de la Policía Local", se ha defendido Mateu, después de que la concejala socialista Neus Marí haya exigido su "dimisión inmediata por estar de fiesta en la zona VIP" mientras ocurría el fenómeno astronómico.

En cuanto a la situación de la Policía Local, que lleva desde enero de 2025 en guerra abierta con el alcalde, Marcos Serra, Mateu se ha puesto del lado de los agentes y ha señalado que no se trata de "una demanda puntual", sino de "un cambio normativo" en la ley de coordinación de las policías locales de Baleares que debe ser atendido por el Consistorio.

"Discrepancias" con el alcalde por la Policía Local

"Se han de aplicar coeficientes para compensar nocturnidad y festivos. Hay informes que así lo respaldan, pero también hay informes de recursos humanos que lo interpretan de otra manera y, por ello, hay discrepancias. No es problema de gestión interna, es un problema de seguridad jurídica. Estamos buscando fórmulas para mejorar las condiciones de los policías y que sea viable", ha valorado.

El PSOE ha aprovechado la situación para intentar abrir una grieta entre Serra y Mateu. "Si la responsabilidad corresponde a Marcos Serra, tenga la valentía de decirlo. Y Marcos Serra debe explicar si mantiene la confianza política en Neus Mateu. El Ayuntamiento se ha convertido en un campo de batalla de sus guerras", ha espetado Marí.