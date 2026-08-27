Una "burla" a las enfermeras de Urgencias del hospital de Ibiza y una "falta de respeto" a los pacientes: el Satse estalla contra la consellera de Salud

El Sindicato de Enfermería Satse ha elevado el tono contra la consellera balear de Salud, Manuela García, después de sus declaraciones sobre la situación de las Urgencias del Hospital Can Misses. La organización considera que sus palabras son “una burla” a las enfermeras del servicio y “una falta de respeto” a los pacientes afectados por las demoras.

La reacción llega después de que García rechazara este martes que la situación que atraviesa este verano el servicio de Urgencias del hospital ibicenco sea sustancialmente distinta a la de otros años. La consellera defendió que la carga asistencial es similar a la de 2025 y habló de “casos centinela” al referirse a las esperas denunciadas por Satse, que había alertado de pacientes con demoras de más de 12 horas y de profesionales sometidos a una “presión extrema”.

El sindicato no comparte ese diagnóstico. Según el Satse, desde aquellas declaraciones ha recibido “un aluvión de quejas” de enfermeras del servicio, que han trasladado su malestar y consideran las palabras de García una ofensa tanto para ellas como para los pacientes que están sufriendo “grandes demoras” y otras incidencias en la atención.

La organización insiste en que el problema no es puntual. “Aquí no hay ‘casos centinela’, sino una situación estructural muy grave y absolutamente cronificada”, afirma Satse, que habla de pacientes afectados directamente por la saturación y de profesionales “exhaustas y psicológicamente afectadas”.

“Deje de minimizar y normalizar”

El Satse reprocha además a la consellera que, pese a afirmar que está “casi siempre” en Ibiza, no se haya reunido con las enfermeras de Urgencias ni se haya interesado, según el sindicato, por conocer de primera mano la situación de sobrecarga crónica que aseguran sufrir, especialmente en los últimos meses.

La organización admite que la consellera coincide con el sindicato en que el número de pacientes atendidos puede ser similar al de años anteriores. Sin embargo, subraya que el problema está en los tiempos de espera y en cómo estas demoras afectan al funcionamiento diario del servicio. Según Satse, las enfermeras reiteran que “nunca” los pacientes habían tenido que exponerse a esperas tan largas y denuncian que esta situación se esté “normalizando” por parte del Govern y de la responsable de Salud.

El sindicato reclama a García que cambie de actitud y acuda al servicio para hablar directamente con las profesionales. “Deje de minimizar y normalizar una problemática muy grave y que afecta a muchos profesionales y a la población de Ibiza-Formentera. Visite las Urgencias, reúnase a solas con las enfermeras del servicio para conocer cómo están viviendo esta situación y pida disculpas”, exige Satse.

La nueva nota del sindicato llega tras varios días de cruce de declaraciones por la situación de las Urgencias de Can Misses. Satse denunció inicialmente que el servicio estaba “al límite”, con esperas de más de 12 horas, plantillas tensionadas y profesionales que “no pueden más”. Salud respondió que no falta personal, que la actividad es similar a la de años anteriores y que se han aprobado nuevas incorporaciones en determinados turnos. Ahora, el sindicato vuelve a contestar y acusa a la consellera de restar gravedad a una situación que, asegura, no es excepcional, sino crónica.