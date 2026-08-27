La fiesta en la playa durante el eclipse también se aprobó por una donación: Sant Antoni no detalla la cantidad ni el destinatario

El Feel Like Festival, la fiesta de música electrónica que se celebró en la playa de s'Arenal durante el eclipse del 12 de agosto, también se aprobó por su carácter supuestamente benéfico, al igual que la fiesta egipcia privada que se celebró al día siguiente en sa Pedrera de Can Coix. Sin embargo, el Ayuntamiento de Sant Antoni no ha sabido especificar este jueves, durante el pleno municipal, la cuantía ni el destinatario de dicho donativo.

La concejala socialista Cristina María Ribas ha realizado un total de 14 preguntas al equipo de gobierno municipal respecto a la fiesta, que fue un éxito de público con entradas en torno a 50 euros. Según ha explicado, en el expediente del evento consta que una parte de los beneficios se destinarán a actividades sociales. Sin embargo, el alcalde, Marcos Serra, no ha respondido a la pregunta sobre el destino de ese dinero y la sensación en el PSOE es que no lo ha hecho porque el donativo no existe.

Además, Ribas también ha desvelado que, tal y como detallaron los organizadores del festival en los documentos previos al evento, su previsión era lograr beneficios por valor de 10.500 euros. Teniendo en cuenta esta cifra, la cuantía de ese hipotético donativo por fuerza tendría que ser muy reducida. "Ustedes supeditan el interés general al interés de los empresarios. Han autorizado todo este tinglado por 199 euros, igual que en otras fiestas. Están cediendo espacios públicos de forma casi gratuita", ha lamentado.

Aprobada cinco minutos antes del inicio

Por otra parte, el pleno también ha servido para desvelar que el Consistorio autorizó definitivamente la celebración del evento 'in extremis'. Así lo ha confirmado este jueves la concejala de Urbanismo de Sant Antoni, Eva María Prats, agregando que el aforo permitido ascendía a 5.000 asistentes. Según ha detallado, a las 15.55 horas se comunicó la autorización al promotor, solo cinco minutos antes de la apertura de puertas, fijada para las 16 horas. Cuando lo hizo, en el Ayuntamiento eran plenamente conscientes de que no dispondrían de un solo policía local en s'Arenal, aunque en el dispositivo de seguridad estaba fijada la presencia de seis agentes del cuerpo para velar por la seguridad.

El motivo fue la "baja sobrevenida" de varios agentes de la Policía Local, cuerpo que, desde hace un año y medio, mantiene un enfrentamiento abierto con el alcalde por la mejora de sus condiciones de trabajo, un desencuentro que ya está judicializado. Pese a que conocía esta ausencia de policías, tanto para acudir a la fiesta como para patrullar el resto del municipio en un día tan señalado, el Ayuntamiento autorizó el festival y el día se vivió "con extrema seguridad" en el municipio, en palabras de Mateu, pero gracias al trabajo de otros cuerpos y voluntarios.

"El dispositivo del jefe de Policía Local lo tenía todo previsto, pero al final se sustituyó como se pudo. Hubo tres patrullas de Guardias Civil más los agentes de Tráfico, agentes de intrusismo, voluntarios de Protección Civil. Hubo una coordinación extrema de los servicios de Emergencias gracias a Pablo Gárriz (director general de Emergencias del Govern) y la ciudadanía se portó muy bien. Todos trabajamos codo a codo, yo también. Es verdad que alguna vía se atascó, pero también ha pasado otras veces", ha analizado.

Por su parte, el alcalde ha apostillado que "la Guardia Civil colaboró perfectamente y también había seguridad privada" en la fiesta. "Rechazo completamente la petición de dimisión de Mateu. Una responsable política no ha de estar físicamente para que un dispositivo funcione. Le doy apoyo y como alcalde asumo todas sus decisiones", le ha respaldado.

La socialista Neus Marí ha contrapuesto que "el operativo no fue un desastre total gracias a la Guardia Civil". "No hubo ni un policía local el día más importante de toda su legislatura", le ha espetado a Mateu.