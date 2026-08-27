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Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza

Las cámaras del establecimiento muestran cómo se lleva un expositor con anillos de oro y un collar

Vídeo: el momento en que la mujer sospechosa de robar joyas en Ibiza toma el expositor de la vidriera

Vídeo: el momento en que la mujer sospechosa de robar joyas en Ibiza toma el expositor de la vidriera

Joyería Pomar

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Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un hurto se ha producido este miércoles al mediodía en la Joyería Pomar de Ibiza, situada en carrer d'Antoni Palau, 2, en el barrio de la Marina. Según han explicado los propietarios del establecimiento a Diario de Ibiza, el valor de lo sustraído se sitúa entre los 17.000 y los 18.000 euros.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 13 horas, cuando una mujer "con acento extranjero" entró en la joyería y comenzó a preguntar por el precio de distintos productos a Elena, una de las propietarias del comercio.

Robo en la Joyería Pomar de la Marina.

La mujer sostiene en su mano izquierda el expositor faltante. / Captura vídeo

Según el relato facilitado por su hermano, la trabajadora no notó ningún comportamiento extraño en ese momento. Sin embargo, a las 13.30 horas, coincidiendo con el horario de cierre del establecimiento, los responsables de la joyería se dieron cuenta de que faltaba uno de los expositores de joyas de la vidriera.

Al revisar las cámaras de seguridad, los propietarios observaron cómo la mujer cogía el expositor faltante, lo escondía y posteriormente se lo llevaba. En el interior había "anillos de oro de estilo ibicenco y un collar de oro", según han detallado los responsables del comercio.

Un anillo similar a uno de los sustraídos este miércoles en Joyería Pomar de Ibiza.

Un anillo similar a uno de los sustraídos este miércoles en Joyería Pomar de Ibiza. / Joyería Pomar

Inmediatamente, salieron a la calle para intentar localizarla, aunque no lograron dar con ella. Tras hablar con vecinos y otros comerciantes de la zona, algunos aseguraron haber visto a la mujer e incluso creyeron reconocerla, pero nadie pudo aportar datos concretos sobre su identidad.

Según la descripción facilitada por los propietarios, en el momento del hurto la mujer llevaba un vestido amarillo y tiene un tatuaje en el pecho. Además, "iba acompañada de un hombre con barba" que la esperó en el exterior del establecimiento con un cochecito de bebé.

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Los responsables de la joyería se encuentran en comisaría para formalizar la denuncia correspondiente.

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