Sanidad
La resonancia magnética del hospital de Ibiza, averiada nueve días: reprogramadas las pruebas de 180 pacientes
La máquina de resonancia magnética del Hospital Can Misses sufrió una avería el día 17
Este miércoles, retomó su actividad tras la reparación y la llegada de una pieza específica
La resonancia magnética del Hospital Can Misses de Ibiza ha estado nueve días estropeada, según han confirmado desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera. El aparato se averió el pasado lunes 17 de agosto y este miércoles por la tarde, nueve días tras la avería, volvía a estar operativa. En este período, 180 pruebas se han tenido que reprogramar. "La máquina presentó una avería y se llamó al servicio técnico. Durante estos días, los técnicos han estado efectuando distintas reparaciones del aparato", explican desde la gerencia del área sanitaria.
De esta manera, explican que había diversos fallos que provocaban que la máquina no se pudiera utilizar. Además, "había una pieza específica que se tuvo que pedir y enviar a la isla", que es lo que, justifica, "provocó que estuviera tantos días sin reparar".
Pruebas derivadas a la privada
Las pruebas oncológicas, las urgentes y las que se requerían desde las unidades de hospitalización fueron derivadas a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario. Desde este miércoles por la tarde empezaron a realizar pruebas, nuevamente, "y en los próximos días se reprogramarán las citas canceladas en este período", asegura este portavoz.
Durante el año pasado se registraron 112.732 pruebas diagnósticas en total en el hospital Can Misses. De ellas, 6.072 fueron resonancias magnéticas, lo que evidencia la importancia de este aparato. Hace seis años, la Policlínica Nuestra Señora del Rosario adquirió una segunda máquina de resonancias magnéticas. Ambas trabajan simultáneamente, "doblando su capacidad para la realización de esta prueba, lo que contribuye a reducir considerablemente las listas de espera en las islas", según explicó la clínica privada cuando adquirieron el aparato.
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