La Policía Local denuncia a un taxi de Palma por operar en Ibiza sin autorización

La Policía Local de Ibiza ha denunciado este jueves a un taxi procedente de Palma que estaba operando en la ciudad sin contar con la autorización correspondiente. En la actuación también ha participado el servicio de Inspección de Transportes del Consell de Ibiza. El conductor ha sido denunciado por una infracción muy grave de acuerdo con el artículo 96.e del Reglamento del Servicio Municipal del Taxi, y se enfrenta a una sanción de entre 1.001 y 6.000 euros, según informa el Ayuntamiento de la capital ibicenca.

Los hechos también podrían encajar en el artículo 89.2 de la Ley 4/2014, de transportes terrestres y movilidad sostenible de Baleares, que considera infracción muy grave prestar el servicio sin el correspondiente permiso municipal o sin tenerlo en vigor, así como captar clientes sin disponer de la licencia preceptiva.

Detalle del coche multado por aparcar en un vado de la calle de Pere Francés de Ibiza. / Policía Local de Ibiza

La actuación forma parte de los controles que mantienen de manera coordinada el Ayuntamiento de Ibiza y el Consell contra el intrusismo en el sector del transporte, especialmente durante la temporada turística, cuando aumenta la demanda de este tipo de servicios.

Ambas administraciones mantienen dispositivos conjuntos para detectar vehículos que prestan servicios de transporte sin disponer de las autorizaciones necesarias y aseguran que continuarán con estas actuaciones para combatir la prestación irregular de servicios de taxi.

Un precedente con un taxi de Barcelona

No es la primera vez que la Policía Local detecta un taxi procedente de fuera de la isla operando sin autorización en la ciudad. En julio de 2025, los agentes denunciaron a un vehículo procedente de Barcelona que prestaba servicio ilegalmente en Ibiza.

En aquella ocasión, el propietario también fue denunciado por una infracción muy grave conforme al Reglamento del Servicio Municipal del Taxi, con una sanción prevista de entre 1.001 y 6.000 euros.

Por otro lado, la Policía Local de Ibiza ha sancionado con 200 euros a un conductor extranjero por estacionar su vehículo en el carril bici de la calle Pere Francès.