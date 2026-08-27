La plantilla de agentes de Medio Ambiente en Ibiza y Formentera se reforzará por primera vez desde 2018

El cuerpo de agentes de Medio Ambiente para Ibiza y Formentera se reforzará con seis nuevos funcionarios, que se sumarán a las doce plazas que ya existen en la actualidad para las Pitiusas, según avanzó ayer un portavoz de la conselleria de Agricultura, Medio Natural y Territorio del Govern balear. Esta ampliación deberá servir para instensificar los controles de los fondeos incontrolados sobre posidonia oceánica, ya que se trata de los únicos funcionarios autonómicos con potestad para sancionar estas infracciones.

El incremento de hasta 18 agentes para las Pitiusas se incluye dentro la creación de 12 nuevas plazas para el conjunto de Baleares, que se prevé incorporar a finales de este año, con lo que la cifra de efectivos en el archipiélago se elevará hasta los 79 profesionales.

Desde la conselleria indican que la plantilla adecuada aún debería ser más amplia para cubrir las necesidades actuales e inciden en que se trata de una carencia que viene de "mucho más atrás". Así, la última convocatoria se remonta a 2018, cuando se crearon seis nuevas plazas para Balears, de las que dos correspondieron a Ibiza y Formentera.

Control de posidonia

Desde el Govern también salieron ayer al paso del reciente informe del Observatorio de Sostenibilidad, que pone el acento en la gran diferencia entre el número de embarcaciones detectadas fondeando sobre posidonia y el número de sanciones impuestas. Este observatorio, que desarrolla un estudio anual para el Consell de Ibiza, advertía de que en 2025 se detectaron 4.813 embarcaciones cometiendo esta infracción en aguas pitiusas, mientras que solo se levantaron 18 actas sancionadoras.

La conselleria explica esta marcada diferencia numérica en que el Servicio de Vigilancia de Posidonia, dependiente también de Medio Natural, solamente tiene labores informativas. Esta unidad, que dispone de cuatro barcas en las Pitiüses, es la que se encarga de avisar a las embarcaciones privadas para que modifiquen su posición y no afecten al medio marino.

Así, el año pasado un total de 3.468 barcos tuvieron que ser desplazados por encontrarse fondeados sobre posidonia, frente a los 1.719 de 2024, según detalla el informe del Observatorio de Sostenibilidad. Esta cifra representa el 21,3 % del total de los barcos revisados por este servicio de vigilancia en Ibiza, el porcentaje más elevado de Baleares. A continuación se sitúan Mallorca, con un 7,0 %; Menorca, con un 5,0 %; y Formentera, con un 2,2 %.

En cambio, según apunta la conselleria, las actas sancionadoras por fondeos sobre posidonia corresponden a inspecciones de los agentes de Medio Ambiente, que, además de su plantilla insuficiente, deben encargarse del resto de labores de custodia en los espacios naturales terrestres y marinos.