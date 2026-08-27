El pianista de Ibiza Joan Guasch crea Debizet, una nueva forma de vivir la música en directo

El pianista ibicenco Joan Guasch Planells ha puesto en marcha Debizet, un nuevo proyecto con el que busca ofrecer una forma más íntima y cuidada de vivir la música en directo, combinando distintas formaciones musicales con espacios y puestas en escena concebidos para cada ocasión.

Nacido en Santa Eulària en 1998, Guasch comenzó a tocar el piano a los siete años y se formó inicialmente en el Conservatorio Profesional de Música de Ibiza. Posteriormente continuó sus estudios en Madrid, donde completó los grados profesional y superior de interpretación de piano y se especializó en Jazz y Músicas Actuales en el Centro Superior Música Creativa (CSMC).

Durante su etapa formativa recibió el Premio Fin de Grado a la Excelencia, participó mediante una beca en un programa de alto rendimiento de Forum Musikae, obtuvo la máxima calificación en sus recitales anuales en el CSMC y actuó en varias ocasiones como pianista solista en el Auditorio Nacional de España.

Tras años dedicado a la música, los escenarios y distintos proyectos, el músico da ahora un nuevo paso con Debizet, una propuesta que plantea la música no solo como una actuación, sino como una experiencia en la que también influyen el espacio, la atmósfera, el repertorio y la puesta en escena.

El proyecto contempla diferentes formatos, desde actuaciones de piano solo hasta cuartetos de cuerda o dúos de piano y voz, con la intención de adaptar cada propuesta al entorno y al tipo de evento.

Ibiza ocupa además un papel central en la identidad de Debizet. La iniciativa toma como inspiración los paisajes, la luz, los atardeceres y el carácter de la isla, con el objetivo de trasladar estos elementos a una manera particular de presentar la música en directo.

Entre las primeras propuestas figura 'Vila Noctis Duo', formado por piano y voz lírica junto a la cantante Lucía Herranz, además de 'Debizet Strings', que en una de sus primeras experiencias reunió a piano, dos violines y violonchelo.

'Lux Noctis', primer gran proyecto

Uno de los primeros proyectos de la marca es 'Lux Noctis', una experiencia que combina música en directo, una atmósfera cuidada y espacios singulares con la intención de generar una conexión más cercana entre los intérpretes y el público. Desde Debizet señalan que cada propuesta se trabaja desde una visión global, atendiendo tanto a la calidad artística como a elementos como el repertorio, la localización o la puesta en escena.

Aunque el proyecto inicia su recorrido en Ibiza, la intención de Guasch es llevar este concepto a otros destinos nacionales e internacionales y vincularlo a una identidad inspirada en las Pitiusas.