Una moto pone en riesgo a los peatones en el paseo de Platja d'en Bossa de Ibiza

Pasan de las nueve de la noche cuando una moto, con dos ocupantes, circula a bastante velocidad por el paseo de Platja d'en Bossa, una zona peatonal. De hecho, en los accesos desde las calles se indica que está prohibido el tráfico rodado salvo para los vecinos cuyo garaje se encuentra a pocos metros de la entrada de es Viver. También se permite el acceso a servicios de emergencias, vehículos de los cuerpos de seguridad así como de los servicios de limpieza.

La moto, cuyas luces destacan en el paseo, casi completamente a oscuras debido a que la mayoría de las farolas no funcionan desde hace tiempo, circula haciendo eses hasta que se para junto a unas chicas. Los cuatro se quedan hablando durante un rato mientras algunos vecinos, sentados a la fresca en los bancos, les miran con cara de pocos amigos. Están cansados, explican, de la falta de control que hay en el paseo, por donde, señalan, constantemente los peatones tienen que andar pendientes de motos, motocicletas, patinetes y bicicletas que pasan a toda velocidad.

Pasados unos minutos, la moto arranca de nuevo, hace un giro, quedándose a escasos centímetros de una mujer que pasea con su perro y que, en ese momento, saca el móvil para grabar la escena. El conductor se percata y arranca otra vez en busca de la salida más proxima del paseo, en la calle Mediterrània. Los vecinos contemplan la escena. "Algún día tendremos una desgracia", advierten.