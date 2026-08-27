Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Casa LolaVivienda en IbizaXindriadaAeropuerto
instagramlinkedin

Música

La Mola acogerá una noche especial de jazz con La Mola Jazz Cats y Carlos Sarduy

La cita, incluida en el ciclo Música en las plazas, reunirá desde las 22 horas a músicos residentes en Formentera y artistas de trayectoria internacional

La Mola Jazz Cats

La Mola Jazz Cats / Consell de Formentera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carolina Avilar

Carolina Avilar

La plaza del Pilar de la Mola acogerá el próximo 1 de septiembre una noche especial de jazz con las actuaciones de La Mola Jazz Cats y Carlos Sarduy & The Groove Messengers, dentro del ciclo Música en las plazas.

La propuesta está organizada por el Consell Insular de Formentera, a través del Área de Cultura, en colaboración con Hijos de Rivera SAU. En esta ocasión, la velada está coorganizada también por la Asociación de Vecinos y la Comisión de Fiestas de la Mola, junto con la Asociación Cultural Trampolí Mecànic, y cuenta con la participación de Can Toni y Sa Figuera.

La Mola Jazz Cats abrirá la velada y Carlos Sarduy, protagonista de la segunda parte

La programación comenzará a las 22 horas con el concierto de La Mola Jazz Cats, formación habitual de los martes en la plaza del Pilar de la Mola. El grupo está integrado por Manel Ruiz, a la trompeta; Ermanno Panta y Miguel Boix, al saxofón tenor y la flauta; Alexandre Delange, a los teclados; Leandro Tealdi, al contrabajo, y Mateo Marengo, a la batería.

A las 23.30 horas será el turno de Carlos Sarduy & The Groove Messengers. Sarduy, residente en Formentera, es multiinstrumentista y compositor y cuenta con una trayectoria internacional en la que ha colaborado con figuras del jazz como Steve Coleman o Chucho Valdés.

CARLOS SARDUY

CARLOS SARDUY / Consell de Formentera

Con este último participó en un proyecto de homenaje a la banda cubana Irakere, grabado en directo en el Festival de Jazz de Marciac en 2017 y galardonado con un premio Grammy. Sarduy estará acompañado por The Groove Messengers, formación integrada por Harold López-Nussa al piano, Ariel Brínguez al saxofón, Gastón Joya al contrabajo y Ruy López-Nussa a la batería.

Noticias relacionadas y más

Jazz, música afrocubana, flamenco, funk y soul

El repertorio combinará composiciones originales con influencias de la música afrocubana, el flamenco, el funk, el soul y el jazz. El concierto contará, además, con la participación como artista invitada de la cantante Marinah, también residente en Formentera.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una vecina reclama 60.000 euros a Sant Antoni por romperse la cadera al cruzar un paso de cebra, pero se queda sin indemnización
  2. Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
  3. Dos 'rissagues' arrasan la playa de Sant Antoni y obligan a cancelar el concierto de las fiestas de Sant Bartomeu
  4. Una familia de cuatro no puede pagar dos habitaciones de hotel': Juan Cardona, sobre la pérdida de turismo familiar en Ibiza
  5. Fallece en Ibiza a los 102 años Catalina Escandell Riera, Catalina d'en Gall, una de las últimas mujeres que vestía de 'pagesa'
  6. Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
  7. Susto en la carretera de Santa Eulària: un Jeep vuelca tras chocar con un taxi y un turismo
  8. Pillados: el ruido delata un piso turístico ilegal alquilado diez días por seis mil euros

El alcalde de Sant Antoni niega que estuviera en la fiesta egipcia y reitera que no sabían que el lago tenía "agua real"

El alcalde de Sant Antoni niega que estuviera en la fiesta egipcia y reitera que no sabían que el lago tenía "agua real"

Limitación de entrada y circulación de coches en Ibiza: abiertos los diez primeros expedientes sancionadores

Cáritas da las gracias a la empresa Van Wyck & Van Wyck de la polémica fiesta en Sant Antoni por el donativo de 40.000 euros

Cáritas da las gracias a la empresa Van Wyck & Van Wyck de la polémica fiesta en Sant Antoni por el donativo de 40.000 euros

La concejala de Seguridad de Sant Antoni defiende que es "totalmente falso" que estuviera de fiesta durante el eclipse y amenaza con acciones legales

La fiesta en la playa durante el eclipse también se aprobó por una donación: Sant Antoni no detalla la cantidad ni el destinatario

La fiesta en la playa durante el eclipse también se aprobó por una donación: Sant Antoni no detalla la cantidad ni el destinatario

La Mola acogerá una noche especial de jazz con La Mola Jazz Cats y Carlos Sarduy

La Mola acogerá una noche especial de jazz con La Mola Jazz Cats y Carlos Sarduy

«Nos han cobrado 11 euros por un café y un agua»: la 'influencer' gastronómica de ibiza Clara Rodríguez denuncia el sablazo

«Nos han cobrado 11 euros por un café y un agua»: la 'influencer' gastronómica de ibiza Clara Rodríguez denuncia el sablazo

“No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza

“No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
Tracking Pixel Contents