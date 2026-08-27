La Mola acogerá una noche especial de jazz con La Mola Jazz Cats y Carlos Sarduy

La plaza del Pilar de la Mola acogerá el próximo 1 de septiembre una noche especial de jazz con las actuaciones de La Mola Jazz Cats y Carlos Sarduy & The Groove Messengers, dentro del ciclo Música en las plazas.

La propuesta está organizada por el Consell Insular de Formentera, a través del Área de Cultura, en colaboración con Hijos de Rivera SAU. En esta ocasión, la velada está coorganizada también por la Asociación de Vecinos y la Comisión de Fiestas de la Mola, junto con la Asociación Cultural Trampolí Mecànic, y cuenta con la participación de Can Toni y Sa Figuera.

La Mola Jazz Cats abrirá la velada y Carlos Sarduy, protagonista de la segunda parte

La programación comenzará a las 22 horas con el concierto de La Mola Jazz Cats, formación habitual de los martes en la plaza del Pilar de la Mola. El grupo está integrado por Manel Ruiz, a la trompeta; Ermanno Panta y Miguel Boix, al saxofón tenor y la flauta; Alexandre Delange, a los teclados; Leandro Tealdi, al contrabajo, y Mateo Marengo, a la batería.

A las 23.30 horas será el turno de Carlos Sarduy & The Groove Messengers. Sarduy, residente en Formentera, es multiinstrumentista y compositor y cuenta con una trayectoria internacional en la que ha colaborado con figuras del jazz como Steve Coleman o Chucho Valdés.

CARLOS SARDUY / Consell de Formentera

Con este último participó en un proyecto de homenaje a la banda cubana Irakere, grabado en directo en el Festival de Jazz de Marciac en 2017 y galardonado con un premio Grammy. Sarduy estará acompañado por The Groove Messengers, formación integrada por Harold López-Nussa al piano, Ariel Brínguez al saxofón, Gastón Joya al contrabajo y Ruy López-Nussa a la batería.

Jazz, música afrocubana, flamenco, funk y soul

El repertorio combinará composiciones originales con influencias de la música afrocubana, el flamenco, el funk, el soul y el jazz. El concierto contará, además, con la participación como artista invitada de la cantante Marinah, también residente en Formentera.