Llama la atención: Que Sant Antoni, pese a lo que declaró su alcalde, deba justificar el interés público que se le concedió a la fiesta egipcia en sa Pedrera
Que el Ayuntamiento de Sant Antoni, pese a lo que declaró su alcalde, Marcos Serra, debe justificar el interés público que se le concedió a la organización de la fiesta egipcia en sa Pedrera, polémica principalmente por el uso de decenas de toneladas de agua potable cuya procedencia y destino todavía se desconoce. Lo dice la normativa balear, que exige que se justifique ese interés público de las actividades no permanentes y que tampoco establece que una aportación económica, como una donación a terceros (en este caso a Cáritas y el Motoclub de Formentera i Ibiza), lo genere de manera automática. Además, la normativa advierte de que el hecho de que la potestad para otorgar esa declaración sea discrecional no significa que la Administración pueda decidir sin justificar sus motivos.
La concentración de gran número de turistas cada día en la zona de baño de Caló des Mort, en Formentera, a pesar del grave riesgo de desprendimiento que desde hace años afecta a este tramo del litoral. El Consell ordenó en 2024 el cierre del acceso a esta zona de baño, pocos días después de que se registrase la muerte de un bebé de apenas dos meses tras caerle encima parte de una cornisa de tierra en es Copinar.
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