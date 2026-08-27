Limitación de entrada y circulación de coches en Ibiza: abiertos los diez primeros expedientes sancionadores

El Consell de Ibiza anuncia el inicio de los diez primeros expedientes sancionadores contra conductores cuyos vehículos particulares circulan por la isla sin disponer de la autorización correspondiente, dentro de los controles para garantizar el cumplimiento de la regulación de entrada y circulación de vehículos, vigente desde el pasado 1 de junio por segundo año consecutivo. Los diez casos se detectaron durante la primera campaña de control desarrollada por los técnicos de la institución insular. Las infracciones previstas en la normativa pueden comportar sanciones de entre 1.001 y 10.000 euros.

Tras esta primera fase, el Consell explica que ha puesto en marcha una segunda campaña de vigilancia en diferentes puntos de la isla mediante cámaras móviles de lectura de matrículas. En estos momentos se están analizando 422 matrículas para comprobar si los vehículos cuentan con la autorización exigida.

Controles en Cala d'Hort

Entre los lugares en los que se están utilizando estas cámaras móviles se encuentra Cala d'Hort, una de las zonas que registra una elevada afluencia de vehículos durante la temporada turística.

Este sistema permite desplazar los dispositivos a diferentes puntos de la red viaria en función de la concentración de tráfico y de las necesidades de control detectadas.

Los controles móviles se suman a las dos cámaras de lectura de matrículas instaladas en el puerto de Ibiza, utilizadas para comprobar los vehículos que llegan a la isla. El Consell prevé reforzar progresivamente el dispositivo con nuevas cámaras y con la integración de sistemas de lectura de matrículas que ya utilizan los diferentes ayuntamientos.

Más de 20.000 movimientos menos en el puerto

Los primeros expedientes sancionadores se tramitan en una temporada en la que, según destaca el Consell, no se ha llegado a completar el contingente máximo de vehículos autorizado.

Además, entre mayo y julio de 2026 se contabilizaron 129.434 movimientos de vehículos en el puerto de Ibiza, lo que supone un descenso del 13,7% respecto al mismo periodo de 2024, antes de la entrada en vigor de la regulación.

En términos absolutos, son 20.532 movimientos menos en dos años, aunque los datos correspondientes al mes de julio todavía son provisionales.

La regulación de entrada y circulación de vehículos busca reducir la presión sobre la red viaria durante los meses de mayor afluencia, mejorar la movilidad y adaptar el volumen de tráfico a la capacidad de la isla.