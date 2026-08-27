«El yate es para tirar el ancla cerca de tu toalla y la música bien alta, que se note que dinero hay a mansalva»: Diana Pintado, sobre la pérdida de la esencia más libre de Ibiza

«Dicen que es una isla libre, donde desconectar, donde lo que pasa aquí se queda aquí». Así comienza el vídeo con el que la actriz Diana Pintado, conocida también como Dipinca, ha querido lanzar una reflexión sobre la Ibiza actual. Dueña además a la tienda de ropa Dipinca Brand en la isla, Pintado contrapone en su particular monólogo la imagen más idealizada de Ibiza con una realidad que, a su juicio, se ha ido alejando de aquella esencia libre y hippy que durante décadas definió a la isla.

Con una toalla enrollada en la cabeza y una mascarilla facial, la actriz enumera algunos de los símbolos asociados al imaginario ibicenco: el nudismo, la ausencia de prejuicios, las prendas vaporosas y transparentes, los grandes sombreros y gafas de sol, leer tranquilamente en una terraza o hacer autostop.

«El tiempo, en vez de enriquecer, destroza»

«Dicen que es la isla mágica, pero lo que no dicen es que ya no lo es. Lo era», sostiene Pintado antes de endurecer su discurso. «El tiempo, en vez de enriquecer, destroza. En vez de aprender cerramos los ojos y, en vez de transformarnos, nos acobardamos».

La actriz recurre al humor y a la provocación para hablar también de cómo han cambiado las playas. «No te digo nudismo, que ya están los rincones contados, pero ahora me asomo a cualquier playa y destacan más los bikinis a conjunto que los pezones libres», afirma.

Su crítica se extiende a determinados comportamientos ligados al lujo y a la ostentación. «Si tenemos un yate no es para estar en alta mar, sino para tirar el ancla lo más cerca posible de tu toalla. Y la música bien alta, que se note que aquí dinero hay a mansalva», ironiza.

También hay espacio para hablar de uno de los grandes rituales del verano: la puesta de sol. La creadora de contenido recomienda acudir «con tiempo y una nevera» si uno quiere disfrutarla sentado, mientras cuestiona los precios elevados que se han normalizado en algunos establecimientos y experiencias de la isla: «Cervezas a 15 pavos como si fueran caviar».

En el vídeo tampoco pasa por alto las dificultades que atraviesan muchos trabajadores de temporada. Ante las críticas por un mal servicio, plantea otra perspectiva: «Quizá el camarero durmió encima de una piedra por no encontrar una cama que encaje con su salario», señala, en referencia al problema del acceso a la vivienda y al alojamiento de los trabajadores durante los meses de verano.

Una Ibiza llena de contradicciones

Pintado dibuja así una Ibiza llena de contradicciones: fiestas privadas, eventos clandestinos, experiencias espirituales empaquetadas para el visitante y una sucesión de tendencias que, en su opinión, han terminado por convertir incluso algunos de los símbolos más espontáneos de la isla en productos de consumo.

Frente a ello, propone recuperar una Ibiza más personal y menos pendiente de las recomendaciones de las redes sociales.

«Dejemos de seguir los “tips” de los que acaban de llegar e intentemos perdernos sin móvil y sin señal», propone. Porque, según defiende, es precisamente alejándose de las rutas marcadas donde todavía puede aparecer otra isla: «Quizá ahí descubres la Ibiza auténtica, la que solo conocían los que la habían vivido y la que imaginaban quienes todavía no habían venido».

El vídeo concluye con una invitación que resume toda su declaración de intenciones: «Desnúdate y deja el iPad a un lado. Ibiza es mucho más de lo que dicen en el telediario».