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Atención, conductores de Ibiza: Jesús prueba la peatonalización con cien metros sin coches y nuevos desvíos

El corte se aplicará entre la zona del cementerio y la calle Gavina y modificará los accesos hacia Cala Llonga y Cap Martinet

Inicio prueba piloto peatonalizacion parcial Jesús.

Inicio prueba piloto peatonalizacion parcial Jesús. / Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu

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Alejandra Larrazábal

Alejandra Larrazábal

Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària pondrá en marcha este viernes, 28 de agosto, una prueba piloto de peatonalización parcial en el centro de Jesús. La medida afectará a un tramo de unos 100 metros de la carretera EI-100A y supondrá cambios en la circulación para los vehículos que se desplazan entre Ibiza, Cala Llonga y la zona de Cap Martinet.

El Consistorio quiere comprobar con esta experiencia cómo funcionaría una futura reorganización del espacio público en el núcleo urbano, con el objetivo de ganar seguridad y accesibilidad para los peatones y, al mismo tiempo, analizar las consecuencias de la actuación sobre el tráfico.

La circulación quedará cortada en dos puntos de la EI-100A. Los vehículos procedentes de Cala Llonga en dirección a Ibiza no podrán continuar a partir de la zona del cementerio, mientras que quienes lleguen desde Ibiza encontrarán el corte a la altura de la calle Gavina si pretenden seguir hacia Cala Llonga o Cap Martinet.

Inicio prueba piloto peatonalizacion parcial Jesús.

Inicio prueba piloto peatonalizacion parcial Jesús. / Ayuntamiento de Santa Eulária des Riu

Durante la prueba se mantendrá de forma excepcional el acceso al aparcamiento público de la plaza de Jesús. La entrada se realizará desde la calle Gavina y los usuarios deberán seguir la señalización provisional instalada en la zona.

Desvíos por Gavina, Estruç y Tucà

El principal cambio para los conductores será la imposibilidad de atravesar el centro de Jesús por la EI-100A. Los vehículos que lleguen desde Ibiza y quieran continuar hacia Cala Llonga o Cap Martinet tendrán que desviarse por la calle Gavina, seguir por Estruç y llegar hasta la calle Tucà, desde donde podrán reincorporarse a la carretera.

Mapa Peatonalitzacio de la Parroquia Jesús.

Mapa Peatonalitzacio de la Parroquia Jesús. / DI

El recorrido será el mismo en sentido contrario para quienes procedan de Cala Llonga o Cap Martinet y se dirijan hacia Ibiza: deberán desviarse por Tucà y continuar por Estruç y Gavina antes de volver a incorporarse a la EI-100A.

La nueva ordenación también afectará a la calle Faisà. La parada de taxis se desplazará unos metros para situarse frente al Centro Cultural y la travesía que conecta Faisà con Gavina cambiará de sentido para facilitar el acceso de taxis y vehículos de reparto.

El departamento municipal de Movilidad trabajará en la señalización de los cortes, los cambios de sentido y los nuevos itinerarios. El Ayuntamiento ha pedido prudencia a los conductores, especialmente durante los primeros días de funcionamiento de la prueba y en los puntos de desvío y reincorporación.

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Los resultados de esta experiencia servirán al Consistorio para analizar el impacto de la nueva ordenación sobre la movilidad de Jesús y valorar posibles actuaciones futuras para reorganizar el espacio público del centro.

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