Movilidad
Atención, conductores de Ibiza: Jesús prueba la peatonalización con cien metros sin coches y nuevos desvíos
El corte se aplicará entre la zona del cementerio y la calle Gavina y modificará los accesos hacia Cala Llonga y Cap Martinet
El Ayuntamiento de Santa Eulària pondrá en marcha este viernes, 28 de agosto, una prueba piloto de peatonalización parcial en el centro de Jesús. La medida afectará a un tramo de unos 100 metros de la carretera EI-100A y supondrá cambios en la circulación para los vehículos que se desplazan entre Ibiza, Cala Llonga y la zona de Cap Martinet.
El Consistorio quiere comprobar con esta experiencia cómo funcionaría una futura reorganización del espacio público en el núcleo urbano, con el objetivo de ganar seguridad y accesibilidad para los peatones y, al mismo tiempo, analizar las consecuencias de la actuación sobre el tráfico.
La circulación quedará cortada en dos puntos de la EI-100A. Los vehículos procedentes de Cala Llonga en dirección a Ibiza no podrán continuar a partir de la zona del cementerio, mientras que quienes lleguen desde Ibiza encontrarán el corte a la altura de la calle Gavina si pretenden seguir hacia Cala Llonga o Cap Martinet.
Durante la prueba se mantendrá de forma excepcional el acceso al aparcamiento público de la plaza de Jesús. La entrada se realizará desde la calle Gavina y los usuarios deberán seguir la señalización provisional instalada en la zona.
Desvíos por Gavina, Estruç y Tucà
El principal cambio para los conductores será la imposibilidad de atravesar el centro de Jesús por la EI-100A. Los vehículos que lleguen desde Ibiza y quieran continuar hacia Cala Llonga o Cap Martinet tendrán que desviarse por la calle Gavina, seguir por Estruç y llegar hasta la calle Tucà, desde donde podrán reincorporarse a la carretera.
El recorrido será el mismo en sentido contrario para quienes procedan de Cala Llonga o Cap Martinet y se dirijan hacia Ibiza: deberán desviarse por Tucà y continuar por Estruç y Gavina antes de volver a incorporarse a la EI-100A.
La nueva ordenación también afectará a la calle Faisà. La parada de taxis se desplazará unos metros para situarse frente al Centro Cultural y la travesía que conecta Faisà con Gavina cambiará de sentido para facilitar el acceso de taxis y vehículos de reparto.
El departamento municipal de Movilidad trabajará en la señalización de los cortes, los cambios de sentido y los nuevos itinerarios. El Ayuntamiento ha pedido prudencia a los conductores, especialmente durante los primeros días de funcionamiento de la prueba y en los puntos de desvío y reincorporación.
Los resultados de esta experiencia servirán al Consistorio para analizar el impacto de la nueva ordenación sobre la movilidad de Jesús y valorar posibles actuaciones futuras para reorganizar el espacio público del centro.
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