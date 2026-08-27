El extraño robo de una lancha de un millón de euros que pillaron en aguas de Ibiza

¿En qué momento pensó que era una buena idea robar una lancha valorada en un millón de euros en el Port de Sóller y llevársela a Eivissa? ¿Y cuándo creyó que podría escapar de una lancha y un helicóptero de la Guardia Civil? El ciudadano rumano de 52 años que el pasado domingo sustrajo la embarcación Sa Calma ya estaba a la altura de Tagomago, en Eivissa, cuando fue interceptado por la Guardia Civil. Había protagonizado una huida de más de cuatro horas, primero ante una lancha en la que le seguían los dueños de la embarcación, y luego de un helicóptero y una lancha del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, a la que llegó a embestir. Y todo sin un móvil muy claro, más allá de impresionar a una mujer a la que había conocido poco antes y a la que invitó a navegar. Ella no sabía que la lancha no era suya.

Sa Calma, acaba en Ibiza

La embarcación sustraída el pasado domingo en el Port de Sóller pertenece a Perfect Charter, una empresa dedicada al chárter náutico que cuenta con una de sus sedes en el puerto solleric.

La lancha, bautizada como Sa Calma, fue recuperada después de una persecución que se prolongó durante unas cuatro horas y en la que finalmente intervino la Guardia Civil por mar y aire para detener al supuesto ladrón.

Según explica el gerente de Perfect Charter, Chris Adamson, el robo se produjo alrededor de las 8.30 horas de la mañana. Un empleado de la compañía fue quien primero advirtió que algo no cuadraba al comprobar el sistema de localización GPS de la embarcación y comprobar que esta ya no aparecía amarrada en los muelles del Port de Sóller.

Adamson y uno de sus ayudantes reaccionaron rápidamente y salieron en otra lancha en busca de Sa Calma. La embarcación había puesto rumbo hacia Ibiza, por lo que iniciaron una persecución por mar con el objetivo de darle alcance.

La persecución se prolongó durante varias horas, pero el gerente de la empresa tuvo finalmente que desistir al quedarse sin combustible. Adamson y su acompañante regresaron entonces al Port de Sóller y dieron aviso a la Guardia Civil, que movilizó efectivos por mar y aire para localizar la embarcación sustraída.

La operación culminó cuando un agente de la Guardia Civil saltó a bordo y le redujo. Previamente había embestido contra la embarcación del Instituto Armado cerca de la isla de Tagomago. El hombre, de 52 años y nacionalidad rumana, no tenía ninguna vinculación con Perfect Charter ni era conocido por los propietarios de la empresa.

Al parecer, el individuo viajaba acompañado por una mujer que, según algunas fuentes, desconocía que la embarcación en la que se encontraba había sido robada pocas horas antes en el Port de Sóller.

Sa Calma sufrió algunos daños menores durante el incidente, aunque la embarcación ya ha podido ser reparada y ha vuelto a estar operativa. El robo y la posterior persecución generaron un amplio despliegue de los servicios de seguridad hasta que los agentes consiguieron capturarle en una arriesgada maniobra.

Las imágenes tomadas desde el helicóptero muestran las peligrosas maniobras de evasión que realiza Sa Calma. Uno de los agentes del servicio marítimo tuvo que saltar desde su lancha, que se había abarloado, para reducirle y poner fin a la huida. El individuo quedó arrestado por los delitos de hurto de embarcación, atentado contra agente de la autoridad y desobediencia.