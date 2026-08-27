"En verano es como si los residentes molestáramos", Dídac Ferrer, de Joves d'Eivissa, a días de la 'xindriada' contra la masificación en Ibiza

La Associació de Joves d’Eivissa celebrará este domingo, 30 de agosto, una ‘xindriada popular’ en Cala Saladeta para denunciar los efectos de la masificación turística y reclamar el derecho de los residentes a disfrutar de las playas durante los meses de verano. La protesta empezará a primera hora de la mañana, entre las 8 y las 9 horas, un horario elegido también por una cuestión práctica: si acudieran más tarde, la saturación de la zona podría dificultar incluso el acceso a la cala para llevar a cabo la protesta. La convocatoria será una de las primeras acciones públicas de una campaña que el colectivo pretende intensificar durante septiembre.

La iniciativa nace de la campaña contra la masificación turística que la asociación puso en marcha este verano y para la que planteó diferentes acciones. Algunas todavía no han podido llevarse a cabo, pero la ‘xindriada ’ era una de las propuestas que el colectivo tenía claro que quería organizar, explica Dídac Ferrer, miembro de la Associació de Joves d’Eivissa.

«Es literalmente ir a la playa y comer sandía», resume Ferrer. La asociación ha apostado por una actividad sencilla y accesible con la intención de facilitar que se sume el mayor número posible de personas. La jornada, aunque planteada en un tono distendido, busca también trasladar un mensaje de protesta

El colectivo pretende ocupar simbólicamente un espacio que considera cada vez más alejado de la población residente durante la temporada alta. «Durante el verano parece que se nos ha negado la playa o la primera línea de mar, como si los residentes molestáramos y fuese territorio únicamente para turistas», señala Ferrer.

La asociación se ha inspirado además en acciones similares realizadas en otros puntos de Baleares y en anteriores movilizaciones celebradas en Ibiza para reclamar el uso del litoral por parte de la población local.

Lectura de un manifiesto

Durante la jornada está prevista también la lectura de un manifiesto elaborado por varios miembros de la asociación. El texto fue posteriormente sometido a votación interna y aprobado por el colectivo.

La ‘xindriada’ debía haberse celebrado inicialmente unas semanas antes, aunque finalmente fue aplazada debido al proceso de reorganización interna que estaba llevando a cabo la entidad. Ferrer explica que la asociación se encontraba implantando una nueva estructura con el objetivo de ser más eficiente y que resultaba complicado compaginar ese trabajo con la organización de acciones públicas.

Finalmente, la entidad ha decidido sacar adelante la convocatoria a finales de agosto como antesala de las iniciativas previstas para septiembre.

La asociación considera que los problemas vinculados al modelo turístico de Ibiza continúan agravándose. Ferrer apunta a la saturación de carreteras y playas, la presión sobre los servicios públicos y las condiciones laborales que afrontan numerosos trabajadores durante los meses de temporada como algunas de las consecuencias que soportan los residentes.

«Somos los que pagamos el pato de todos estos excesos», sostiene Ferrer, quien considera que durante el verano las necesidades de la población local quedan en demasiadas ocasiones relegadas frente a los intereses vinculados al turismo.

Nuevas acciones en septiembre

La convocatoria de Cala Saladeta será solo el comienzo de las movilizaciones que prepara la Associació de Joves d’Eivissa. Ferrer avanza que el colectivo trabaja en acciones de mayor envergadura para septiembre, aunque por el momento prefieren no revelar los detalles.

Parte de estas iniciativas estarán centradas en los planes relacionados con la ampliación del aeropuerto de Ibiza, una cuestión ante la que la asociación mantiene una postura crítica. «Nos parece una barbaridad lo que se está planteando», afirma Ferrer.

El miembro de la entidad explica que la asociación todavía se encuentra en una fase de crecimiento y que pretende ir «de menos a más», acumulando experiencia y aumentando progresivamente su capacidad de movilización.

Con la ‘xindriada’ de este domingo esperan reunir a un número importante de personas y conseguir que la convocatoria tenga difusión, pero sobre todo quieren que sirva para «calentar motores» de cara a septiembre y movilizar a quienes comparten su preocupación por el futuro de la isla.

A largo plazo, el objetivo de la Associació de Joves d’Eivissa es ejercer suficiente presión sobre las instituciones para abrir un debate profundo sobre el actual modelo económico y turístico. Ferrer sostiene que el crecimiento turístico no compensa si sus beneficios se concentran en una parte reducida de la población mientras el resto soporta problemas como la saturación, la presión sobre los recursos y las dificultades de acceso a determinados servicios.

La jornada de Cala Saladeta pretende así combinar una imagen tan sencilla como compartir una sandía en la playa con un mensaje de fondo: reivindicar otro modelo turístico para Ibiza y recuperar espacios que los jóvenes consideran fundamentales para la vida de los residentes.