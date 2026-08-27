“Me quedé embarazada en un barco”: la empresaria Davinia Taylor destapa las anécdotas más surrealistas y divertidas en Ibiza

«Lo que pasa en Ibiza… acaba en nuestros comentarios». Con esta adaptación del conocido lema sobre la isla, Davinia Taylor ha animado a sus seguidores a compartir algunas de sus historias más disparatadas vividas en Ibiza.

La empresaria y creadora de contenido británica ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que pregunta por las calles de Dalt Vila a varias mujeres por sus recuerdos más locos de la isla. Las respuestas dejan algunas de esas anécdotas que parecen solo posibles en Ibiza: embarazos inesperados, vuelos perdidos después de largas noches de fiesta y regresos a casa convertidos en toda una odisea.

«En la cubierta superior de un barco»

Una de las entrevistadas asegura que su recuerdo más sorprendente fue quedarse embarazada en Ibiza, «en la cubierta superior de un barco», durante una boda. Otra recuerda una noche en la mítica discoteca Space que terminó con un vuelo perdido después de haber perdido por completo la noción del tiempo.

También aparece el relato de una mujer que cuenta cómo, después de «tres días sin dormir», ella y sus amigas perdieron el avión de regreso y tuvo que llamar llorando a su abuela para intentar encontrar una manera de volver a Manchester. «Al final siempre se trata de conseguir volver a casa, ¿no?», bromea Taylor al escuchar las historias.

La publicación forma parte además de una acción de 'WillPowders', firma cofundada por Taylor. La marca invita a los usuarios a contar en los comentarios su experiencia más loca en Ibiza.

Taylor cuenta con una importante comunidad en redes sociales, con alrededor de 1,3 millones de seguidores en Instagram, desde donde comparte contenidos relacionados con bienestar, nutrición y su actividad empresarial. Una nueva colección de historias que confirma que, en Ibiza, perder el vuelo de vuelta puede ser casi tan memorable como las vacaciones.