Solidaridad
Ellie Hocking corre 80 kilómetros en apoyo contra el cáncer en Ibiza: «No hace falta hacer algo enorme para ayudar, cada paso cuenta»
A través de Instagram, la joven ha compartido su evolución durante el reto y el apoyo recibido de quienes han decidido correr junto a ella
La iniciativa nació tras el diagnóstico de cáncer avanzado de su padre y busca demostrar que incluso los pequeños gestos pueden generar gran impacto
Lo que comenzó como una forma de encontrar alivio en uno de los momentos más difíciles de su vida se ha convertido en un reto solidario que ha movilizado a decenas de personas en Ibiza. Ellie Hocking, una joven de 22 años residente en la isla, de padres ingleses, se propuso correr 80 kilómetros durante el mes de agosto para recaudar fondos para la Asociación Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC).
La iniciativa, bautizada como ‘Every Step Counts’ (Cada paso cuenta), nació después de que hace unos meses su padre fuera diagnosticado de un cáncer avanzado. Ante una situación familiar complicada, Hocking decidió unir una de sus grandes pasiones, el running, con una causa que desde entonces la toca especialmente de cerca.
«Han sido unos meses bastante difíciles y decidí que este verano tenía que hacer algo. Corro mucho y para mí es una forma muy importante de desahogarme. Pensé que podía juntar el deporte con lo que estaba pasando en mi familia», explica.
Tras ponerse en contacto con IFCC, la joven encontró el respaldo necesario para poner en marcha el reto el pasado 1 de agosto. A través de una campaña en GoFundMe, Ellie explica que el desafío no busca conseguir marcas personales ni correr más rápido, sino mantenerse constante, paso a paso, y dar visibilidad a la causa. Todo el dinero recaudado irá directamente a IFCC, con el objetivo de contribuir al apoyo práctico, emocional y económico que la asociación ofrece a personas afectadas por el cáncer.
La campaña suma actualmente 38 donaciones y ha recaudado 1.570 euros, de los 2.000 euros fijados como objetivo.
Cada vez más acompañada
Hocking ya ha completado 60 de los 80 kilómetros previstos. Aunque inicialmente imaginaba que tendría que hacer el desafío en solitario, la difusión de la iniciativa a través de Instagram provocó una respuesta que no esperaba. «Desde el principio tenía pensado hacerlo sola, pero la gente ha ido contactando conmigo y corriendo conmigo, y eso ha hecho que sea mucho más fácil», asegura.
Este recorrido, cuenta, ha terminado significando mucho más que alcanzar una cifra de kilómetros: «Estoy contenta porque siento que he hecho algo por mí y por otras personas, pero también me da pena que se acabe. He conocido a mucha gente y ha sido algo muy bonito».
En ese camino ha contado especialmente con el respaldo de Music Run Club y del gimnasio Pulso, a quienes define como dos de sus principales apoyos y fuentes de motivación durante estas semanas. El reto llegará a su fin este domingo, cuando correrá sus últimos cinco kilómetros acompañada por miembros de 'Music Run Club' en Cala Llonga.
Para Hocking, que trabaja como ayudante de profesora en el colegio Morna, correr siempre había sido una herramienta para desconectar y liberar tensión. Sin embargo, la enfermedad de su padre ha dado un nuevo significado a cada entrenamiento.
«Aunque yo estoy ayudando a esta asociación, ellos también me están ayudando a mí. Correr me permite desahogarme en este momento y todo el apoyo que estoy recibiendo también está ayudando a mi familia», señala.
«Sea pequeño o grande, cada paso cuenta»
De ahí surge precisamente el nombre elegido para la iniciativa. 'Every Step Counts' resume el mensaje que Hocking quiere transmitir a quienes piensan que es necesario realizar grandes gestos para contribuir a una causa.
«No hace falta hacer algo enorme para ayudar. Un pequeño paso puede convertirse en algo más grande, sobre todo cuando la gente se junta y se apoya -afirma-. Sea pequeño o grande, cada paso cuenta».
Y los 80 kilómetros podrían ser solo el comienzo. Una vez terminado el desafío, Hocking quiere seguir colaborando con entidades de Ibiza y buscar nuevas maneras de relacionar deporte y solidaridad. «Todavía no sé exactamente cuál será el próximo proyecto, pero quiero trabajar más con fundaciones de la isla. Creo que es muy importante juntar el deporte con las asociaciones locales», concluye.
Así, kilómetro a kilómetro, un reto nacido de una experiencia familiar dolorosa se ha transformado en una cadena de apoyo que demuestra precisamente la idea que Ellie Hocking lleva defendiendo: cada paso, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia.
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