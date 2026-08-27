La lluvia amenazó con deslucir la convocatoria, pero amainó a tiempo. Sobre las 19.30 horas de este jueves, los primeros pareos empezaron a extenderse sobre el suelo del puerto de Ibiza, frente a la tienda de Pacha, ante la mirada curiosa de los turistas que entraban y salían del establecimiento. Poco a poco, vecinos y vecinas de la isla fueron llegando con sus tuppers para merendar y cenar «a la fresca»: tortilla de patatas, pan con embutido, alguna cerveza y hasta higos recién cogidos.

Ibiza ‘fa poble’ y se enfrenta a la masificación turística / J. A. Riera

La convocatoria, difundida de forma anónima en redes sociales y, sobre todo, de boca en boca en las últimas semanas, seguía la estela de las concentraciones ya celebradas en Mallorca bajo un mismo lema: recuperar la calle para quienes viven en ella. Bajo el título de «Fartes», el tardeo-cena popular buscaba fomentar la convivencia vecinal y denunciar cómo la presión turística no solo afecta a playas y acuíferos, sino también a los espacios urbanos, cada vez más ocupados por terrazas y de más difícil disfrute para el residente.

Ibiza ‘fa poble’ y se enfrenta a la masificación turística

Ibiza ‘fa poble’ y se enfrenta a la masificación turística

Familias, amigos y tableros de ajedrez

En el paseo se mezclaban familias con carritos de bebé, vecinas de más edad sentadas en los bancos, y grupos de amigos repartidos en pareos, con tableros de ajedrez, barajas de cartas y tuppers de fruta. No faltaron sillas de camping y mesas plegables, junto a quienes preferían quedarse de pie, bocadillo en mano, charlando con los conocidos que se iban encontrando.

Ibiza ‘fa poble’ y se enfrenta a la masificación turística

Entre los primeros en llegar estaba Samuel, vecino de la isla: «Lo que se ha hecho hoy, igual que en el resto de las islas, es hacer una convocatoria de una merienda popular. Vivimos en un modelo económico en el que se acaban utilizando elementos comunes, el espacio urbano o el natural, como se ha visto con sa Pedrera y la fiesta egipcia; se acabó haciendo un uso privativo, igual que en muchas calas». La intención, explicaba, era «hacer uso de los espacios comunes urbanos» y reivindicar «un tipo de ocio en la calle», ya que «no queremos que todos estos espacios acaben solo en un uso turístico».

Ibiza ‘fa poble’ y se enfrenta a la masificación turística

La cómica y guionista ibicenca Irene Francolí se enteró por WhatsApp. «Cuando lo leí dije: mira qué bien, hacemos algo por fin. Veía mucho a los mallorquines haciendo sopars a la fresca, Ibiza tampoco está bien, algo tenemos que hacer». Y añadía: «Si no ocupamos los espacios, nos los quitarán». Para ella, la jornada representaba «fer poble», «una cosa que en Ibiza nos falta mucho».

Míriam Haro, vecina de Sant Carles, conoció la propuesta a través de la Associació de Joves d’Ibiza: «Creo que es necesario reivindicar una mejora en las condiciones de vida de las personas que vivimos aquí; el turismo se debe manejar de otra manera». Acudió con toda su familia, «hasta el perro», «para ocupar el espacio público y que se note que también vive gente aquí».

Maria Ribas, ibicenca vecina de Jesús, explicaba cómo corrió la voz de la convocatoria: «La mayoría nos hemos enterado por amigos que han compartido el anuncio del colectivo ‘Las Invisibles’». Recordaba iniciativas similares en Mallorca y Menorca: «Teníamos ganas de una cosa así en Ibiza, para ocupar un espacio que es nuestro y reivindicar que existimos en un lugar tan turístico como el puerto». El plan, resumía, era sencillo: «Hablar, comer y beber un poco; hemos traído merienda para compartir todos juntos».

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La protesta pacífica y familiar de este jueves no será la última cita del verano: las movilizaciones contra la masificación continuarán el domingo con la ‘xindriada popular’ de la Associació de Joves d’Ibiza, convocada a las «ocho o nueve» de la mañana en Cala Saladeta.