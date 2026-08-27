«Nos han cobrado 11 euros por un café y un agua»: la 'influencer' gastronómica de ibiza Clara Rodríguez denuncia el sablazo

La creadora de contenido gastronómico Clara Rodríguez, 50% de GorTeam, ha compartido este jueves en sus redes sociales una experiencia vivida durante una visita a Santa Gertrudis, donde se encontraba pasando el día junto a su familia aprovechando el tiempo nublado en Ibiza.

Rodríguez, que publica habitualmente vídeos relacionados con la gastronomía de la isla en Instagram y YouTube y se autodescribe como «la reina de las tartas de queso», explicó a sus seguidores que había elegido Santa Gertrudis como plan para enseñar a su familia uno de los pueblos más pintorescos de Ibiza.

Sin embargo, durante la visita se encontró con una situación que decidió compartir públicamente. Según relató, en un establecimiento de la localidad les cobraron 11 euros por una botella de agua de medio litro y un café.

«Hay veces que me cuesta mucho justificar ciertas cosas»

«Me acaba de pasar una cosa que vosotros criticáis mucho y yo intento siempre ser positiva, intentar estar del lado de la gente que trabaja en la gastronomía y la restauración, pero es cierto que hay veces que me cuesta mucho justificar ciertas cosas», explicó.

La creadora de contenido evitó identificar el establecimiento porque, según señaló, no le gusta realizar críticas negativas contra negocios concretos. Sí quiso, no obstante, mostrar su desacuerdo con el importe de la consumición.

«Nos han cobrado 11 euros por una botella de agua de medio litro y un café. La verdad es que es penoso», manifestó Rodríguez, quien lamentó especialmente este tipo de situaciones en un momento complicado para clientes y establecimientos.

«La situación está jodida. Hay cosas ante las que no puedo negarme a decir algo y me duele muchísimo que sea así. ¿Qué podemos hacer con esta injusticia?», añadió ante sus seguidores.

Clara Rodríguez cuenta con presencia tanto en Instagram como en YouTube, donde dedica buena parte de sus contenidos a descubrir restaurantes, platos y propuestas gastronómicas de Ibiza. Además, colabora habitualmente con establecimientos de restauración de la isla y ha convertido las tartas de queso en una de sus señas de identidad en redes sociales.